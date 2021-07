All’inizio del 2021 lo sviluppatore di Nova Launcher ha rilasciato la versione 7 Beta di questo popolare launcher alternativo, soltanto che non l’ha resa disponibile attraverso il Google Play Store ma solo attraverso il sideload dell’app.

Ebbene, in questi giorni la versione beta di Nova Launcher 7 è finalmente arrivata sul Google Play Store, divenendo così alla portata di un più ampio numero di utenti che potranno provare le novità che porta con sé.

Le novità della versione beta di Nova Launcher 7

Basta dare un rapido sguardo al changelog ufficiale per rendersi conto che sono diverse le novità introdotte con questa release beta del popolare launcher alternativo, a partire da un importante aggiornamento visivo (basato sull’ultimo codice AOSP per i launcher e sul codice specifico di Nova aggiornato per adattarsi agli ultimi stili visivi e animazioni).

Tra le altre novità di Nova Launcher 7 Beta troviamo l’icona del meteo nella barra di ricerca (Impostazioni Nova -> Ricerca -> Barra di ricerca desktop -> Meteo), l’azione di scorrimento verso il basso sulle icone (solo per gli utenti Prime), un sistema di ricerca migliorato, la possibilità di rimodellare le icone in base al tema, un’opzione per le app Android for Work nella propria scheda e la possibilità di personalizzare un apposito widget nell’angolo (Impostazioni Nova -> Desktop -> Widget corner radius).

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

La versione 7.0.39 beta di Nova Launcher per Android è in fase di rilascio anche attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione del popolare launcher può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).