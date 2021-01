Nova Launcher è uno degli storici e più apprezzati launcher alternativi per Android; per chiudere con stile il 2020, gli sviluppatori di TeslaCoil hanno deciso di rilasciare un importante aggiornamento, in fase di beta, che porta Nova Launcher alla versione 7.

Nova Launcher arriva alla versione 7 con un codice tutto nuovo

In particolare l’ultima build ora disponibile è la versione 7.0.7, che sebbene non integri grosse novità nel changelog consiste in un grosso cambiamento per Nova Launcher; infatti, il launcher è ora basato sull’ultima versione del codice Launcher3 nata nel progetto Android Open Source Project: ciò significa immagini e animazioni aggiornate, con un codice completamente riscritto.

Ecco il changelog di quest’ultima versione di Nova Launcher:

Riviste le animazioni e gli effetti da Nova Launcher 6;

Correzioni per la modalità notturna;

Fix per l’opzione Save APK nel menu popup;

Altre correzzioni varie.

Per poter scaricare e provare il nuovo Nova Launcher 7.0.7 beta potete utilizzare il link che trovate in fondo a questo articolo. Fateci sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate della nuova veste di Nova Launcher.