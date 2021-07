Le indiscrezioni sulla nuova serie Huawei P50 non sono mancate, ma con l’avvicinarsi del lancio si stanno intensificando: ecco alcune presunte foto dal vivo del modello di punta Huawei P50 Pro+ e il nuovo accessorio che dovrebbe fare da contorno agli smartphone.

Huawei P50 Pro+ foto leaked: è lui?

Nei giorni scorsi si era parlato di alcuni dettagli relativi al comparto fotografico dei nuovi smartphone di riferimento di Huawei e giusto poche ore fa vi avevamo riportato la probabile data di lancio.

Adesso passiamo a qualcosa di decisamente più succulento: sul noto portale Weibo sono apparse le prime presunte foto dal vivo di quello che viene identificato come Huawei P50 Pro+. Le due colorazioni ritratte sono decisamente vistose e si notano parecchi riflessi sul pannello in vetro e bordi visibilmente curvi. La prima colorazione è gold e potrebbe essere la stessa mostrata in precedenti teaser promozionali (ma sembra diversa); la seconda, invece, è silver.

Al netto del design generale, il retro del device è chiaramente dominato dal comparto fotografico, che presenta l’impostazione estetica già anticipata da Huawei durante l’evento dello scorso 2 giugno. Le foto riportate mostrano un totale di cinque fotocamere posteriori: tre sono contenute nel cerchio superiore, mentre in quello inferiore ce ne sono due, di cui una con ottica a periscopio, e il flash LED.

La fonte non ha condiviso foto della parte frontale dello smartphone, che dovrebbe presentare uno schermo con bordi curvi e un foro in alto, in posizione accentrata, per la fotocamera anteriore.

Allo stato attuale è difficile dire se queste foto siano autentiche o se si tratti di immagini di HONOR 50 ritoccate – logo, comparto fotografico –, in ogni caso non dovrebbero essere molto distanti dalla realtà.

Nuovo Huawei Sound X

Il prossimo evento di lancio del produttore cinese vedrà anche altri prodotti al fianco della serie Huawei P50, in particolare si parla di smart screen e di un nuovo speaker Huawei Sound X.

Secondo il blogger di Weibo Chrysanthemum Fans, infatti, all’evento di Huawei che dovrebbe essere in programma per il 29 luglio ci sarà un nuovo speaker Sound X, co-ingegnerizzato da Devialet, il cui nome in codice dovrebbe essere “Flamingo”.

Un precedente report parlava di qualche ritocco estetico rispetto al modello attuale e pochi altri cambiamenti. Ad esempio, lo speaker potrebbe presentare dei LED da attivare tramite un tasto dedicato e supportare funzioni smart come il controllo one-touch, Huawei Share e il collegamento tramite HiLink. Il nuovo speaker sarà ovviamente compatibile anche con HarmonyOS.