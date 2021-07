Tasker è un’applicazione molto popolare tra gli utenti Android che desiderano sfruttare al massimo uno dei punti di forza del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View, ossia la possibilità di personalizzazione.

Si tratta, in particolare, di un’applicazione che permette di rendere automatiche alcune attività al verificarsi di determinate condizioni, trasformando lo smartphone in una sorta di assistente intelligente per la vita di tutti i giorni.

Tra le novità di Android 12 vi è anche il nuovo linguaggio di design che il team di Google ha deciso di chiamare Material You, forte dei temi dinamici e con un nuovo aggiornamento anche Tasker si aggiunge al gruppo di app che hanno implementato tale soluzione.

Le novità della versione 5.13.0 beta di Tasker per Android

Il team di sviluppatori di Tasker ha dato il via al rilascio della versione 5.13.0 beta, con la quale viene implementato il cambio automatico dei colori dell’interfaccia in base allo sfondo impostato sullo smartphone.

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di usare quei colori di Material You e implementarli nel proprio progetto Tasker.

Il seguente video ci offre una rapida dimostrazione delle novità introdotte dal team di Tasker con questa release beta dell’applicazione:

Con la versione 5.13.0 beta dell’app, infine, vengono introdotte anche le risoluzioni per vari bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti release, con un notevole miglioramento dell’esperienza complessiva offerta. Questo è il changelog completo:

Added Material You support for Android 12+. Enable with Tasker > Preferences > UI > Theme > Material You

Added “Get Material You Colors” for Android 12+

Made exported descriptions more readable.

Made unnamed profiles show up in italic so they can be easily distiguished from named profiles

Added option to sort by named profiles

Added option to get current task name in “Test Tasker” action

Fixed some issues with Do Maths in Parse/Format DateTime action

Don’t allow Return action to overwrite %caller() array

Show error when project/profile/task from taskernet fails

Added option to send crash reports via a Google Drive file instead of via email directly

Fixed crash when scene layout grid is set to 0

When importing a project where tasks, profiles or scenes in that project already exist but the project itself doesn’t, ask for each existing item individually if you want to overwrite

Fixed some issues with some array functions

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 5.13.0 di Tasker Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di automazione può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può essere scaricata dal Play Store attraverso il seguente badge: