Settimana ricca di novità per WhatsApp che dopo tante funzioni pensa anche agli amanti degli adesivi animati, aggiungendo un nuovo pacchetto. Il soggetto del nuovo set di adesivi sono le emoji e si tratta di una creazione disponibile in tutto il mondo, senza dunque alcuna limitazione geografica.

I Love Emojis

Il nuovo set di adesivi animati I Love Emojis, il cui download pesa poco più di 3 MB, è composto da 19 immagini che hanno come protagoniste, manco a dirlo, le emoji. Come sempre prima di scaricarle potete vedere l’anteprima di ognuna di esse, per capire se sono di gradimento o se potete evitare il download.

Sono presenti quasi tutte le emoji più utilizzate, in una reinterpretazione decisamente ironica e adatte per chi è solito infarcire le proprie chat di immagini divertenti. Potete trovare il pacchetto di adesivi all’interno di WhatsApp, selezionando l’icona delle emoji, quindi passando alle raccolte di adesivi e premendo sul simbolo “+” in alto a destra.

Il primo pacchetto visualizzato dovrebbe essere “I Love Emojis”, con l’anteprima e la freccia per scaricare il pacchetto. Nel caso in cui non dovesse essere visibile potete sempre utilizzare questo link. Si aprirà WhatsApp nella pagina che permetterà il download immediato del nuovo pacchetto di adesivi, pronto per essere utilizzato nelle vostre chat.