Sono giorni di novità interessanti per gli utenti di WhatsApp, con particolare riferimento alla versione Beta dell’applicazione: prima, la piattaforma di messaggistica istantanea ha introdotto una grossa novità atta a migliorare la sicurezza dei backup; successivamente ha introdotto una funzione che permette di inviare foto di qualità migliore.

WhatsApp Beta 2.21.15.5: backup con crittografia end-to-end

WhatsApp insiste molto sulla sicurezza garantita dalla crittografia end-to-end, l’utilizzo della quale ha certamente rallentato l’introduzione della funzione multidispositivo.

Fino a questo momento, tuttavia, questo maggiore livello di protezione era previsto soltanto per le chat, aprendo – come sottolineato da molti – a potenziali vulnerabilità dei backup delle stesse su Google Drive.

WhatsApp Beta, con la versione 2.21.15.5 arrivata sul Google Play Store, supera anche questa potenziale criticità e implementa la crittografia end-to-end anche per i backup.

Come potete vedere dagli screenshot riportati, la funzione è attivabile entrando in “Impostazioni > Chat > Backup delle chat > Encrypt your Backups“. Un tap su quest’ultima voce apre la schermata della funzione (“Enable End-to-End Encrypted Backups”), che contiene un riepilogo delle dimensioni del backup corrente dell’utente su Google Drive e permette di procedere cliccando su “Continue”.

Il passaggio successivo consiste nel creare una password sicura per il ripristino del backup e contiene anche un avviso importante: i backup protetti da crittografia end-to-end non possono essere ripristinati se l’utente perde lo smartphone o dimentica la password. Quest’ultima è privata e non viene condivisa con WhatsApp, Facebook, Google o Apple. In alternativa, l’utente può usare una Encryption Key (64-digit) generata automaticamente: anche questa va custodita al sicuro, in quanto imprescindibile per il ripristino del backup.

WhatsApp Beta 2.21.15.7: HD Photos

La seconda novità trova posto in WhatsApp Beta 2.21.15.7 e risponde al nome di HD Photos. In estrema sintesi, questa funzione permette all’utente di gestire la qualità delle foto inviate. Sono presenti tre opzioni tra cui scegliere: Auto (recommended), Best quality, Data saver.

Naturalmente, “Best quality” è quella da impostare per inviare foto in HD, tuttavia il nome potrebbe essere fuorviante: le foto vengono comunque compresse da WhatsApp, anche se un po’ di meno: circa l’80% della qualità originale viene mantenuto e, se la foto ha una risoluzione maggiore di 2048×2048, potrebbe venire ridimensionata. Visto che in precedenza la qualità conservata era pari al 70% circa, il miglioramento è tangibile, ma non è comunque la soluzione definitiva.

Insomma, ben venga che WhatsApp permetta all’utente di scegliere la qualità delle foto inviate, tuttavia la soluzione per evitare perdite di qualità rimane sempre la solita: inviare la foto come file.

Come installare l’ultima versione di WhatsApp Beta

Entrambe le novità risultano già presenti su WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta), potete scaricarne la versione più recente dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.