Oggi ricorre l’Emoji Day e il team di Samsung per l’occasione ha deciso di commissionare alla società di ricerca online Human Highway un’indagine volta a scoprire quali siano le preferenze e le abitudini degli italiani nell’utilizzo delle faccine.

Ebbene, il primo dato che emerge da tale ricerca non lascia dubbi sulla popolarità degli emoji: due intervistati su tre, infatti, hanno dichiarato di utilizzarli spesso o sempre.

Uno studio conferma che gli italiani amano gli emoji

Stando a quanto emerge da tale ricerca (che ha coinvolto 996 persone eterogenee per età e genere), sono soprattutto le donne di età compresa tra i 35 anni e i 44 anni che risiedono nel Sud e nel Nord-Est del nostro Paese a usare con maggiore frequenza gli emoji, preferendo soprattutto quelli che esprimono i sentimenti (come il cuore rosso e la faccina del bacio). Gli uomini pare che invece apprezzino di più i simboli neutri (come il pollice alzato e la faccina con l’occhiolino).

Sempre secondo tale indagine, le faccine vengono usate per esprimere al meglio le proprie emozioni (55,8%), per rafforzare il testo scritto (38%) e per chiarire il tono di un messaggio (34,2%).

Le faccine più amate dagli italiani

E se vi state chiedendo quali siano gli emoji più amati, Human Highway ha anche realizzato una classifica, al comando della quale troviamo il bacio (con il 41,4% di preferenze), seguito dalla risata con le lacrime (40,9%), dal pollice alzato (29,7%), dal cuore rosso (28,3%) e dalla faccina con gli occhi a cuoricino (19,1%).

Chiudiamo con una curiosità: nonostante stiamo vivendo da oltre un anno un periodo molto difficile a causa della pandemia di Coronavirus, nel complesso le prime dieci posizioni sono occupate da emoji che esprimono sensazioni positive mentre per trovare una faccina triste è necessario arrivare sino alla dodicesima posizione (ove si trova quella che piange, che ha ottenuto il 5,6% delle preferenze).

Voi quali emoji preferite?