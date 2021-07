Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi 10X, Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy Xcover 4s: questi sono gli smartphone Android che stanno ricevendo in queste ore nuovi aggiornamenti software, tra MIUI 12.5 e patch di sicurezza più recenti. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamenti Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 11 Lite e Redmi 10X

Partiamo dal trio di smartphone targati Xiaomi e Redmi, che sta ricevendo la MIUI 12.5. Xiaomi Mi 11 Lite sta accogliendo anche in Italia la versione stabile della MIUI V12.5.3.0.RKQRUXM, che richiede un download di quasi 1 GB, mentre Xiaomi Mi MIX 3 e Redmi 10X la versione “Stable Beta” a scaglioni, per ora in Cina (rispettivamente V12.5.1.0.QEECNXM e V12.5.2.0.RJOCNXM).

Le novità comprendono animazioni, ottimizzazioni varie, miglioramenti alle gesture e molto altro (potete trovare tutto qui). Per Xiaomi Mi MIX 3 la release rimane purtroppo basata su Android 10.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy Xcover 4s

Ai tanti modelli che si stanno aggiornando in questi giorni si aggiungono Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy Xcover 4s. Per tutti e tre sono in distribuzione le patch di sicurezza di luglio 2021, a partire da Russia e Ucraina (i primi due) e dai Paesi nordici.

Gli update includono diverse correzioni alle vulnerabilità note e la soluzione a un bug legato ad Android Auto riscontrato da alcuni utenti. Non sembrano essere state introdotte altre novità. I firmware in rollout sono M515FXXU3CUG1 (Galaxy M51), A415FXXS1CUG1 (Galaxy A41) e G398FNXXUCCUG1 (Galaxy Xcover 4s).

Come aggiornare Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi 10X, Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy Xcover 4s

Per verificare l’arrivo di un aggiornamento sul vostro Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi 11 Lite o Redmi 10X potete recarvi in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Per aggiornare Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy Xcover 4s potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Gli ultimi firmware potrebbero non essere ancora disponibili in Italia, quindi in caso di esito negativo non disperate e attendente semplicemente qualche giorno.