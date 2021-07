Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di luglio 2021 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi preferiti all’interno dei commenti.

Video

Alchemy Stars

Partiamo subito con il primo gioco e vi consigliamo Alchemy Stars, un rpg Gacha uscito sul Play Store il 15 giugno 2021 gratuitamente ma con acquisti in-app.

Fin dalle prime ore di gioco si nota una grande cura nei dettagli a livello grafico grazie al trailer introduttivo appena entriamo nel gioco per la prima volta e questo è stato già un buon punto di partenza coinvolgente.

Il gameplay si basa sulla storia con missioni ben costruite e narrate, attraverso i dialoghi a immagini semi-statiche dotati di un’ottima grafica e un livello di scrittura non male, anche se esclusivamente in inglese.

L’elemento più caratterizzante di Alchemy Stars è sicuramente il sistema di combattimento, che mischia il movimento strategico su una scacchiera al classico combattimento a turni dei JRPG. Tutto è basato essenzialmente sull’associazione dei colori: la scacchiera è formata da quadrati di colori diversi, che corrispondono ai vari elementi magici che dominano i singoli personaggi del party.

Questa è la meccanica di base, alla quale vanno però aggiunte diverse variabili date dalle abilità specifiche di ogni personaggio e dalle combinazioni tra queste, che possono consentire ad esempio di raggiungere le caselle del giusto colore o cambiare la disposizione della scacchiera in modo da massimizzare la potenza degli attacchi, in un sistema che presenta una notevole profondità.

In linea di massima è presente nel gioco qualcosa di originale rispetto alla concorrenza della categoria soprattutto per i soundtrack e il design curato. Se dunque volete dedicarvi agli RPG Gacha, Alchemy Stars è uno dei titoli migliori da provare questo mese per quanto riguarda questo sotto-genere.

Stickman Ragdoll Fight

Prossimo titolo che, molto probabilmente , avrete già sentito nominare è Stickman Ragdoll Fighter, uscito sul Play Store il 14 maggio 2021 totalmente gratuito.

Un gioco di combattimento semplice ma divertente dotato di una grafica piuttosto curata e un menu minimal ed essenziale. In pratica appena scarichiamo il gioco verrà subito chiesto il nome da dare al nostro personaggio per effettuare i combattimenti 1 contro uno contro gli avversari e salire di livello.

L’interfaccia di gioco non può essere più semplice: nella parte centrale dello schermo è presente un cursore che ci permette di spostare il nostro personaggio in avanti e indietro per andare incontro all’avversario o per indietreggiare e allontanarsi cercando di preparare l’attacco successivo. Per vincere occorre mettere a ko il nemico con tutte le armi e strategie che possiamo mettere in pratica. L’aspetto interessante è la possibilità di usare delle armi in vari momenti degli scontri e sfruttarli al meglio per portare a casa la battaglia.

Stickman Ragdoll è suddiviso a livelli con possibilità di sbloccare nuove skin e strumenti per lavorare sul personaggio non solo nella parte estetica ma anche per aumentare le possibilità di vittoria durante gli scontri. Insomma un giochino semplice e divertente che può coprire quei momenti vuoti e di svago senza particolare impegno.

Modern Warship

Passiamo ad un titolo più sofisticato rispetto al precedente e proponiamo Modern Warship, un gioco d’azione battaglie navali online, uscito sul Play Store gratuitamente il 13 maggio 2021 dotato di acquisti in app a sostegno degli sviluppatori. Durante la sessione di gioco sarà compito nostro mettere in pratica abilità di comando contro i nemici online di tutto il mondo per portare a casa le vittorie e distruggere la flotte nemiche.

L’interfaccia di gioco è semplice da usare: nella parte sinistra dello schermo sono presenti 4 frecce per direzionare in prima persona la nostra nave e decidere anche la velocità di avanzamento, mentre nella parte destra troviamo i cursori per sparare con le varie armi che utilizzeremo in battaglia, mentre per direzionare la visuale occorre effettuare uno scorrimento con il dito verso destra e verso sinistra. La grafica è bella e accattivante e fluida anche se in alcuni momenti si intravede qualche micro-lag che si può risolvere tramite aggiornamenti software.

Dal punto di vista di personalizzazione si può fare di meglio soprattutto per la scelta di navi e quantità di armi disponibili che diminuiscono la versatilità di creare una strategia vincente più dettagliata.

Modern Warship in generale è un gioco completo e sicuramente coinvolgente che cerca di tirare fuori tutta la parte competitiva di noi stessi per raggiungere la vittoria in battaglia.

Thronebreaker: The Witcher Tales

Penultimo gioco di puntata invece si chiama ThroneBreaker, un gioco di ruolo a giocatore singolo ambientato nel mondo di The Witcher, uscito 8 giugno 2021 sul Play store, anch’esso contiene gli acquisti in-app.

Thronebreaker: The Witcher Tales, basa tutto il suo gameplay sulle meccaniche del gioco di carte affiancandole però a una lunga storia narrata come una visual novel. Thronebreaker è da Considerare come un titolo con due anime molto distinte. Da un lato abbiamo i match di Gwent e dall’altro abbiamo la parte “esplorativa” dove avvengono gli snodi di trama, i dialoghi e ci si prepara ad affrontare gli scontri.

Nel momento in cui il gioco ci pone infatti davanti alla necessità di affrontare un avversario, entra in funzione il Gwent con variazioni sul tema. ci sono infatti gli scontri classici – al meglio di tre round e senza alcun tipo di modifica al mazzo che abbiamo costruito.

Il nostro consiglio è di provare prima The Witcher Card Game approfittando della sua natura free to play e, se vi appassionerete a quel gameplay, potete andare sul sicuro con questo Thronebreakers perché potrà soltanto stupirvi in positivo per la sua qualità e per la profondità della narrativa.

Albion Online

L’ultimo titolo che vi proponiamo è Albion Online, uscito il 9 giugno 2021 sul Play Store con acquisti in-app.

Albion Online si etichetta come un MMO sandbox dove i giocatori possono scrivere la propria storia, e per la maggior parte questa è una descrizione precisa di quello che è il gioco veramente.

Una delle prime cose da fare in ogni MMO è creare un personaggio, e in molti giochi questa procedura può essere un pò scoraggiante. Questo non è il caso di Albion Online, infatti sono presenti delle opzioni molto basiche sul tipo di capelli, colore, tonalità della pelle e poco altro.Una cosa che Albion fà in maniera brillante è quella di dare continuamente degli avvisi. Non si può capitare per sbaglio in una zona PvP senza aver letto prima ed aver accettato questi avvisi. Questa cosa rende tutto molto chiaro e semplice, una buona comunicazione secondo me è sempre un punto di forza per un gioco.

Sembra che sia stato trovato un perfetto bilanciamento tra le indirizzare i giocatori verso alcuni tipi di attività e lasciarli liberi di giocare come meglio credono. Molte persone si potrebbero far scoraggiare dalla cosa che si può perdere tutto quando si muore, ma vi dico che il PvP si può evitare facilmente quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi. Per chiunque stesse cercando un MMO vecchia scuola, consigliamo vivamente di provare Albion Online.