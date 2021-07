Mentre Google ha rilasciato la terza beta di Android 12, Xiaomi ha iniziato a testare la nuova versione del robottino verde con la propria interfaccia personalizzata MIUI. Non si tratta della partecipazione al programma beta di Android 12 AOSP, a cui possono partecipare Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11i, ma dei primi test di integrazione con il firmware presente su tutti gli smartphone Xiaomi (con la sola eccezione di quelli appartenenti al programma Android One.

Primi test per MIUI con Android 12

In realtà i primi test, che coinvolgono Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 11 Pro, sono iniziati già da qualche settimana e in questi giorni sono stati affiancati anche da altri modelli. In particolare secondo quanto afferma Piunikaweb sono coinvolti Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro e Redmi K30S Ultra.

Al momento non ci sono immagini né tantomeno link per scaricare le versioni di sviluppo, attualmente limitate a un uso interno, quindi altamente instabili e sconsigliate per un utilizzo quotidiano. Anche se Xiaomi non si pronuncia sulla questione, è probabile che i test di Android 12 vengano condotti su MIUI 13, la nuova versione dell’interfaccia che dovrebbe essere annunciata nel corso delle prossime settimane, forse nei primi giorni di agosto.

Ovviamente sarà necessario attendere ancora qualche mese prima di vedere Android 12 su MIUI, visto che anche MIUI 13 sarà basata su Android 11. I primi a ricevere la nuova versione dovrebbero essere i flagship del 2020 e del 2021 ma difficilmente ne parleremo prima della fine di quest’anno.