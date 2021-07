Che ne direste di uno smartphone con il modulo delle fotocamere completamente piatto, senza strane sporgenze dalla scocca? A pensare che si tratti di qualcosa di possibile è nientemeno che Samsung, seconda al mondo nella produzione di sensori per le fotocamere, che sta lavorando a delle lenti piatte chiamate “metalens“.

Samsung lavora su lenti piatte per ridurre lo spessore degli smartphone

Queste nuove lenti, non più curve, potrebbero consentire una consistente riduzione dello spessore delle fotocamere, permettendo finalmente di installare sugli smartphone dei moduli dello stesso spessore del dispositivo; addio quindi alle fotocamere in rilievo, diventate oramai una caratteristica comune a tutti gli smartphone.

Per fare questo, Samsung sta lavorando su lenti che utilizzano delle particelle di dimensioni nanometriche per curvare la luce, senza che quindi sia necessario usare delle lenti curve.

Le tecnologia è in realtà in fase di sviluppo da diverso tempo e presso diversi enti di ricerca (uno studio del 2016 della Harvard University ne parla, mentre al MIT hanno pubblicato una ricerca su “metalens” in grado di mettere a fuoco un oggetto senza alcuna parte mobile), ma di certo l’interesse di un’azienda del calibro di Samsung potrebbe dare una notevole spinta all’argomento. E magari consentirci di utilizzarle sul nostro smartphone, nel giro di qualche anno.