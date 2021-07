Waze annuncia oggi una nuova funzionalità che permetterà agli utenti italiani di trovare in pochi istanti il Pronto Soccorso più vicino. Tutto questo grazie al contributo della community, sempre molto preziosa per l’applicazione di navigazione.

Su Waze arrivano i Pronto Soccorso italiani

Waze è un’app gratuita per la navigazione con una community di oltre 140 milioni di utenti in tutto il mondo. Grazie al lavoro di alcuni volontari della Community di Map Editor, che si sono basati sui dati divulgati da Ministero della Salute, ASL, ATS e ASP, gli utenti potranno visualizzare la posizione di 644 unità operative di Pronto Soccorso e di Emergenza Sanitaria in tutta Italia.

Per visualizzare l’elenco dei centri più vicini è possibile utilizzare anche una semplice emoji, quella dell’ambulanza, inserendola all’interno della barra di ricerca. L’app guiderà gli automobilisti direttamente all’ingresso del Pronto Soccorso più vicino, permettendo di guadagnare minuti preziosi nelle situazioni di emergenza.

“Questo nuovo aggiornamento disponibile su Waze e introdotto grazie al prezioso contributo della nostra Community di volontari, sarà di grande supporto sia agli utenti attivi sull’app sia a tutta la cittadinanza“, ha dichiarato Dario Mancini, Regional Manager Italy and EMEA Emerging Markets di Waze. “In caso di emergenza, inserendo nella sezione “cerca” dell’app l’emoji dell’ambulanza, gli utenti potranno visualizzare in pochi secondi il centro di primo soccorso più vicino. Avere a portata di mano queste informazioni, in maniera rapida e veloce, diventa molto importante in situazioni di emergenza sia se ci si trova nella propria città di residenza, ma soprattutto se si è in viaggio.”

L’app di Waze è disponibile gratuitamente sul Google Play Store e può essere scaricata seguendo il badge qui in basso.

