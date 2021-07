Dopo aver presentato un paio di rugged phone nelle ultime settimane Doogee ha annunciato oggi il nuovo smartphone della serie N, che a differenza della serie S è composta da modelli “tradizionali”. Si chiama Doogee N40 Pro ed è caratterizzato da una scheda tecnica equilibrata nella quale spicca una batteria di dimensioni generose.

Doogee N40 Pro è ufficiale

Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di uno schermo da 6,52 pollici con notch a goccia, risoluzione HD+ 9720 x 1620) e un fattore di forma di 20:9. Al suo interno trova posto un chipset MediaTek Helio P50, con CPU octa core a 2 GHz (4 core Cortex A73 e 4 core Cortex A53) con GPU Mali-G72 Mp3, realizzato con processo produttivo a 12 nanometri.

Il processore è affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere ulteriormente espansa con microSD fino a 256 GB tramite lo slot condiviso con la seconda nano SIM. Non male il comparto fotografico, che nella parte frontale può contare su un sensore Samsung da 16 megapixel per selfie di buona qualità.

Nella parte posteriore invece, inserita in un elemento rettangolare che ricorda quello di Xiaomi Mi 11 Ultra, trovano posto quattro sensori: uno principale da 20 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel per macro e profondità, sufficienti a garantire foto di buon livello in ogni situazione.

Elevata l’autonomia grazie a una batteria da 6.380 mAh, che consentirà senza problemi di raggiungere due giorni di autonomia, qualcosa di più con un utilizzo meno intenso dello smartphone. È inoltre presente un lettore di impronte digitali, collocato sul tasto di accensione/sblocco sul lato destro del dispositivo, per sbloccare lo smartphone senza problemi, con una buona reattività.

Particolare anche la scelta del materiale utilizzato per la cover posteriore, che restituisce un effetto simile alla pelle, evitando di lasciare impronte digitali sulla superficie. Quattro i colori tra cui scegliere: Midnight Blue, Classic Black, Forest Green e Caramel Brown.

Doogee N40 Pro sarà in vendita a partire dal 26 luglio su AliExpress, Banggood e Lazada, anche se non è ancora stato comunicato il prezzo ufficiale. Come di consuetudine Doogee ha organizzato un giveaway che mette in palio 5 N40 Pro 5 smartphone CS2 Pro. Potete scoprire come fare per vincere visitando la pagina ufficiale dedicata all’iniziativa.

Informazione Pubblicitaria