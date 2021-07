Il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp continua senza un attimo di tregua e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.14.6.

Le novità della versione 2.21.14.6 di WhatsApp Beta per Android

Con questa nuova versione dell’app arriva la conferma che gli sviluppatori sono al lavoro su una feature che tanti utenti attendono da molto tempo, ossia la possibilità di scegliere la qualità di un video da condividere.

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di WABetaInfo, almeno per il momento sono tre le opzioni che il team di WhatsApp ha in progetto di proporre agli utenti.

Le tre opzioni sono le seguenti:

Auto – il sistema automaticamente rileverà il miglior algoritmo di compressione per ogni video condiviso

– il sistema automaticamente rileverà il miglior algoritmo di compressione per ogni video condiviso Best quality – ogni video sarà condiviso con la migliore qualità disponibile

– ogni video sarà condiviso con la migliore qualità disponibile Data saver – ogni video sarà compresso dal servizio prima della condivisione

Allo stato attuale questa feature è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.14.6 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata ad essa seguendo questo link).