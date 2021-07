Dopo essere stato svelato nella sua interezza da numerosi leak, quest’oggi Samsung Galaxy M32 è finalmente realtà. Si tratta dell’ultimo arrivato della famiglia Galaxy M con le classiche caratteristiche che l’hanno resa famosa finora: tanta batteria e un prezzo di lancio molto aggressivo.

Caratteristiche Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 ruota tutto attorno al concetto di smartphone in grado di offrire tanto a un prezzo accessibile. Frontalmente integra un pannello AMOLED di tipo Infinity-U da 6,4 pollici a risoluzione Full HD+ con notch a goccia e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, cornici ottimizzate il giusto e sensore frontale da 20 MP. Posteriormente il modulo fotografico principale è costituito da ben quattro sensori: il principale da 64 MP, ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP rispettivamente per foto macro e di profondità.

“A partire dal lancio nel 2019 la serie Galaxy M è stata creata per rispondere alle esigenze dei nostri consumatori. Galaxy M32 è progettato per inspirare i nostri giovani clienti e stimolarli e supportarli ogni giorno. Galaxy M32 continua a sostenere l’impegno di Samsung nell’offrire smartphone potenti a tutti i livelli“, sottolinea Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

Uno degli aspetti più importanti dello smartphone è senza ombra di dubbio la batteria, da sempre cavallo di battaglia della famiglia Galaxy M. Lo smartphone di Samsung, infatti, dispone di un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Scheda tecnica

Display AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel a 90 Hz;

fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP;

fotocamera anteriore da 20 MP;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W;

dimensioni: 159,3 x 74 x 8,4 mm;

peso: 180 grammi;

6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD fino a 1 TB;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy M32

Lo smartphone Samsung è disponibile fin da subito su Amazon, tramite il link sottostante, con spedizione a partire dal 15 luglio, al prezzo di 299 euro nelle colorazioni Black, Blue e White.

Acquista Samsung Galaxy M32 su Amazon