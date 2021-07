Realme 8 5G e Samsung Galaxy A22 5G e 4G entrano nel listino di TIM

Nei giorni scorsi TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha aggiornato il listino degli smartphone acquistabili in un’unica soluzione con tre aggiunte: Realme 8G, Samsung Galaxy A22 5G e Samsung Galaxy A22 4G.

Nuovi smartphone con TIM: prezzi

Entrati nel listino di TIM dal 7 luglio, questi tre nuovi smartphone sono già acquistabili presso tutti i rivenditori aderenti.

Premesso che per il momento non si può escludere la futura disponibilità all’acquisto di questi modelli con pagamento rateizzato, vediamo subito i prezzi a cui TIM permette di comprarli pagando in un’unica soluzione:

è disponibile a 249,90 euro Samsung Galaxy A22 4G può essere acquistato a 219,90 euro.

Dal momento che due dei nuovi arrivi sono smartphone con connettività 5G, non manca la possibilità di sfruttare la Promo 5G, la quale permette di provare in maniera del tutto gratuita la rete 5G di TIM per un periodo di tre mesi a partire dall’acquisto dello smartphone.

Tanto l’attivazione quanto la disattivazione della promozione avverranno in modo del tutto automatico e senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. A quest’ultimo, con l’approssimarsi della scadenza della promo, verrà proposto di continuare a sfruttare il 5G mediante l’attivazione della 5G ON XTe a 5 euro al mese. In ogni caso, ad alcuni già clienti stanno arrivando delle proposte più economiche.

Alcuni addii e altre novità

Se da una parte Realme 8 5G, Samsung Galaxy A22 5G e Samsung Galaxy A22 4G sono entrati nel listino degli smartphone acquistabili con TIM, dall’altra ci sono altri modelli che ne sono usciti proprio in questi giorni e si tratta di: Motorola edge+, Motorola moto g 5G, Redmi Note 9T 5G e Redmi Note 9.

Naturalmente le unità ancora presenti nei negozi TIM rimarranno in vendita, eventualmente anche a rate.

Infine, sempre dal 7 luglio c’è un’altra piccola novità da segnalare: la TIM Cam dedicata alla smart home ha subito una riduzione di prezzo e adesso viene proposta a 29,90 euro.