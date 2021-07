In queste ore l’AGCOM ha pubblicato il documento avente come oggetto le procedure di portabilità del numero mobile al fine di garantire a tutti gli utenti più sicurezza e una maggiore tutela. La Commissione Infrastrutturale e Reti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta che si è tenuta oggi, 8 luglio, ha introdotto meccanismi e sistemi aventi come obiettivo il contrasto di eventuali tentativi di truffa ai danni degli utenti, modificando la delibera n. 147/11/CIR.

Più tutele e sicurezze per gli utenti

Enrico Mandelli, Commissario relatore, ha sottolineato che le modifiche apportate al processo di portabilità del numero mobile “riguardano sia la previsione di meccanismi che puntano al rafforzamento dei controlli effettuati nel corso della procedura, che l’introduzione di notifiche che garantiscono l’aggiornamento sullo svolgimento di eventuali attività di sostituzione della SIM – SIM Swap.”

Quando queste modifiche verranno recepite dai relativi organi e saranno operative, “l’utente sarà in grado di confermare o meno, la prosecuzione dell’iter di sostituzione (o di portabilità) della scheda“. Va da sé, quindi, che il fulcro della modifica della delibera n. 147/11/CIR mira a prevenire fenomeni di SIM Swap tramite l’approvazione dell’utente finale per la sostituzione o la portabilità del numero.

Il documento pubblicato quest’oggi da l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è disponibile a questo link in formato PDF.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche