Il settore dei tablet non è movimentato come quello degli smartphone ma di tanto in tanto si arricchisce di nuovi modelli e tra quelli in arrivo vi sono anche Xiaomi Mi Pad 5 e Huawei MatePad Pro 2.

Le ultime novità su Xiaomi Mi Pad 5

Iniziando da Xiaomi Mi Pad 5, si tratta di un tablet protagonista di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane, device che dovrebbe poter contare su una dotazione tecnica di tutto riguardo per riuscire a competere ad armi pari con la serie Apple iPad, ossia quella che domina il mercato.

Tra le sue feature non dovrebbero mancare un display IPS LCD con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 1200 nel modello “base” e una CPU Qualcomm Snapdragon 870 nella versione “Pro”, 6 GB di RAM, almeno 128 GB di memoria integrata, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale e una batteria da 4.260 mAh.

Restiamo in attesa di scoprire quando sarà lanciato.

Ecco il presunto design di Huawei MatePad Pro 2

Fra un paio di giorni Huawei lancerà ufficialmente HarmonyOS e tra i device su cui il nuovo sistema operativo del colosso cinese farà il proprio esordio vi è anche Huawei MatePad Pro 2.

Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata un’immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere il design di tale tablet (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

L’immagine in questione ci permette di apprezzare il grande lavoro fatto dal team di ingegneri del produttore cinese per limitare il più possibile le cornici attorno al display di Huawei MatePad Pro 2, che potrà contare tra le altre cose anche sul supporto ad un pennino stilo e su una custodia con tastiera integrata. L’immagine, inoltre, ci mostra l’interfaccia di HarmonyOS.

Tra le altre feature di Huawei MatePad Pro 2 dovremmo trovare un display da 12,2 e da 12,6 pollici, un processore Kirin 9000E (versione solo WiFi) o Kirin 9000 (versione 5G), 8 GB di RAM e una batteria con supporto alla ricarica rapida a 40 W.

