Xiaomi Mi MIX 4 continua a essere uno degli smartphone più “chiacchierati” in Rete tra quelli che dovrebbero essere presto lanciati sul mercato e ciò conferma quanto alta sia l’attesa degli utenti per tale device.

Man mano che ci avviciniamo al momento della sua presentazione ufficiale (dovrebbe essere in programma per il mese di agosto), si fanno sempre più numerosi i dettagli sul suo conto e nelle scorse ore è emerso quello che potrebbe essere il suo prezzo di lancio (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco quanto potrebbe costare l’atteso Xiaomi Mi MIX 4

Stando a tale indiscrezione, lo smartphone potrebbe essere venduto in Cina ad un prezzo di partenza di 5.999 yuan (pari, al cambio, a circa 780 euro) e ciò renderebbe Xiaomi Mi MIX 4 il telefono più costoso dell’azienda, anche dell’attuale modello di punta del produttore (Xiaomi Mi 11 Ultra).

Del resto, se dovessero essere confermate le varie anticipazioni sulle sue possibili caratteristiche, un prezzo da modello premium non dovrebbe essere un qualcosa di inaspettato, soprattutto se si considera che lo smartphone dovrebbe vantare tra le altre cose un processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G e una fotocamera frontale integrata sotto il display (tecnologia adottata per la prima volta da Xiaomi proprio con tale device).

Tra le altre feature di XIaomi Mi MIX 4 dovremmo trovare un design di forma squadrata (tipico di questa serie di smartphone), uno schermo con i lati curvati e le cornici ridotte ai minimi termini, un pannello realizzato da Huaxing Optoelectronics e con risoluzione Full HD+ (scelta imposta dalla volontà di usare una fotocamera sotto il display), una batteria con una capienza compresa tra 4.500 mAh e 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W o a 70 W in modalità wireless).

Sarà interessante scoprire quanto sia effettivamente matura la tecnologia sviluppata da Xiaomi per integrare la fotocamera sotto lo schermo e ciò sia per quanto riguarda la qualità degli scatti che per l’esperienza full screen che Xiaomi Mi MIX 4 sarà in grado di garantire.