Volete mostrare il vostro amore per il vostro tenero amico a quattro zampe anche mentre siete alla guida? A partire da oggi, con Waze, potrete farlo!

La nota applicazione di navigazione, infatti, offre adesso la possibilità di attivare il tema “Cat&Dog” progettato per impersonificare i nostri tanto amati animali domestici.

“Siamo davvero entusiasti di presentare il tema Cat&Dog di Waze ai nostri utenti in tutto il mondo” ha affermato Erin Bellsey, Head of Brand Programs di Waze. “Le persone spesso si definiscono più come amanti dei cani o dei gatti, così abbiamo messo alla prova questa preferenza per vedere quali stati d’animo e tratti di personalità i nostri Wazer scelgono di rappresentare. Il nostro team creativo si è divertito molto a idearlo e non vediamo l’ora di vedere con quale amico peloso i nostri utenti si identificano di più!”.

Waze lancia il nuovo tema Cat&Dog

Attivando il tema “Cat&Dog” di Waze, non solo sarà possibile scegliere tra due nuove voci di navigazione pensate per personificare il gatto o il cane (attenzione, però, perché le voci supportano solamente la lingua inglese, francese e spagnola), ma anche cambiare icona del veicolo di Waze e scegliere tra la “Miao-Mobile” o la “Bau-Wagon”.

Cane e gatto rappresentano anche due umori diversi: il primo, infatti, può essere scelto dall’automobilista ottimista, che si sente entusiasta e vive un po’ con la testa tra le nuvole. Il secondo, invece, rappresenta l’automobilista più scettico. Scegliete questa icona se vi sentite un po’ nevrotici e fatelo sapere a tutti gli altri conducenti che incontrerete lungo il tragitto!

Il tema “Cat&Dog” è già disponibile su Waze e potrà essere attivato solamente per un periodo di tempo limitato. E voi, vi sentite più cane o più gatto oggi?