Durate il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, ZTE ha presentato una incredibile tecnologia realizzata in collaborazione con un’azienda italiana. YouCare è una t-shirt come non si è mai vista prima, realizzata in un tessuto che consente l’implementazione di sensori per il tracciamento dei parametri vitali.

Sembra una t-shirt comune…

YouCare è a tutti gli effetti una t-shirt comune, in tessuto lavabile, ma la struttura di cui è composta conferisce la possibilità di tracciare alcuni parametri vitali in maniera non invasiva, i quali possono essere poi trasmessi ad altri dispositivi utilizzando l’infrastruttura 5G di ZTE.

Per carpire queste informazioni YouCare è costellata di piccoli sensori polimerici che raccolgono informazioni e li convertono poi in segnali digitali; essi, poi, possono essere trasmessi ad uno smartphone, uno smartwatch oppure in remoto sfruttando la rete 5G.

… ma è un mix di sensori hi-tech

In questo modo basta indossare una comune t-shirt per registrare informazioni circa la respirazione, il battito cardiaco (offre anche il tracciato ECG), l’attività muscolare e molto altro. Il supporto alla rete 5G di ZTE incrementa in maniera esponenziale la medicina a distanza permettendo, ad esempio, un medico di controllare i parametri vitali del proprio paziente a distanza e soprattutto senza l’ausilio di dispositivi il più delle volte scomodi e invasivi.

Il lavoro di ZTE, con YouCare, sottolinea ancora una volta quanto la piattaforma del 5G apre le porte a scenari prima di ora impossibili da raggiungere.