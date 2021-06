Anche se in sordina rispetto agli anni scorsi, ha preso ufficialmente il via oggi il Mobile World Congress 2021, in una insolita collocazione estiva a causa della pandemia legata al COVID-19. Sono moltissimi i brand che hanno disertato l’evento per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, e in molti si sono affidati ad eventi virtuali, come Samsung.

One UI Watch

Il colosso sud coreano ha annunciato One UI Watch, una nuova interfaccia progettata per offrire una migliore esperienza d’uso tra gli smartphone e i Galaxy Watch. La nuova interfaccia sarà disponibile sugli smartwatch targati Samsung sulla nuova piattaforma unificata Wear, sviluppata in collaborazione con Google, con parecchie innovazioni nelle prestazioni e con una esperienza d’uso maggiormente fluida.

Il primo smartwatch a utilizzare la nuova interfaccia sarà Samsung Galaxy Watch 4, che sarà presentato tra qualche settimana nel corso dell’evento Galaxy Unpacked, e che dovrebbe vedere anche la presentazione della nuova generazione di smartphone pieghevoli. Patrick Comet, EVP e Head of Customer Experience Office di Mobile Communications Business di Samsung Electronics, afferma:

“Per liberare tutto il potenziale di questi dispositivi wearable, facciamo leva sulla nostra lunga tradizione di innovazioni mobile e sulle partnership con leader di mercato che ci hanno accompagnato nella crescita nell’ambito del nostro ecosistema aperto. Il nostro impegno ci porterà ad arricchire l’esperienza dei nostri smartwatch e a rendere l’ecosistema Galaxy ancora più vantaggioso per i consumatori.“

La nuova One UI Watch, insieme alla piattaforma Wear rinnoverà completamente l’esperienza d’uso degli smartwatch, rendendo immediato il passaggio delle impostazioni tra smartphone e smartwatch. Se personalizzate l’orologio sullo smartphone per mostrare l’ora di città diverse, vedrete le stesse impostazioni anche sullo smartwatch, o se bloccate chiamate e messaggi non le riceverete nemmeno sullo smartwatch.

One UI Watch porterà nuove funzioni e integrazioni con app di terze parti scaricabili tramite Google Play: ci saranno novità per gli amanti dello sport, con Strava, Swim.com e Adidas Running, ma anche app musicali come Spotify e di navigazione come Google Maps.

Samsung porterà anche uno strumento migliorato per la progettazione dei quadranti dello smartwatch, per semplificare il lavoro degli sviluppatori, così da avere nuovi e divertenti design per ampliare la collezione di quadranti dei dispositivi Samsung. Nel corso delle prossime settimane Samsung fornirà maggiori informazioni su One UI Watch e sulla piattaforma unificata, che ricordiamo sarà presentata ufficialmente nel corso del prossimo Samsung Unpacked.

A seguire alcuni video che mostrano le novità che possiamo aspettarci per One UI Watch.