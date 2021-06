Se siete soliti guardare film, serie TV, originals, documentari e tanto altro su Netflix, sapete certamente che è possibile scaricarli sulla memoria del proprio smartphone. Da oggi, però, come annuncia l’azienda, è possibile guardare in streaming i propri programmi preferiti prima che finiscano di essere scaricati.

I download parziali sbarcano su Android

“Non c’è niente di meglio di scaricare una serie o un film per vincere la noia di un lungo volo o di un tragitto interminabile. Che delusione quando ci rendiamo conto che il download non è stato completato per colpa di un WiFi inaffidabile o di un piano dati insufficiente – dichiara Keela Robison, VP of Product Innovation di Netflix. Nel caso in cui la connessione al Wi-Fi o del piano dati non fosse disponibile, è possibile iniziare a guardare una porzione del contenuto multimediale in attesa che sia possibile continuare il download.

“Una volta recuperata una connessione sufficiente, potrai scegliere di terminare il download e continuare la visione, evitando di ricevere sgradevoli avvisi di superamento dei limiti di dati. Ecco perché ora è possibile effettuare il download parziale dei programmi sui cellulari e tablet Android.”

Per quanto riguarda il client iOS bisognerà aspettare ancora qualche mese, mentre gli utenti Android potranno sfruttare la nuova feature fin da subito dalla versione 7.64 o superiore. Potete aggiornare l’app tramite il badge del Play Store sottostante.