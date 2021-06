Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta per i dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.13.15.

Le novità della versione 2.21.13.15 di WhatsApp Beta per Android

Con questa nuova versione beta arriva anche per i dispositivi Android una feature già introdotta per quelli basati su iOS: ci riferiamo alla possibilità di inoltrare i pacchetti di adesivi ufficiali.

Chi utilizza la versione beta di WhatsApp può verificare se tale feature è disponibile per il proprio account in modo molto semplice, in quanto è sufficiente cercare in alto a destra il tasto per inoltrare una volta che si è aperto un pacchetto di adesivo nello store della piattaforma di messaggistica.

A seguire un esempio di tale funzionalità:

Grazie a tale feature gli utenti hanno la possibilità di inoltrare rapidamente i pacchetti di adesivi ai propri contatti ma sfortunatamente, almeno per il momento, non è compatibile con i pacchetti di adesivi di terze parti.

Restiamo in attesa di scoprire quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti con una versione stabile dell’app e se si arricchirà anche del supporto ai pacchetti di adesivi di terze parti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.13.15 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google, avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima tale versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata ad essa seguendo questo link).