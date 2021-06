TCL presenta Multi-Screen Collaboration, una nuova tecnologia sviluppata per rendere più semplice e immediata la interconnessione tra smartphone, tablet, computer (Windows) e TV.

Interconnessione senza limiti

Entrando nello specifico, TCL Multi-Screen Collaboration permetterà di collegare il proprio smartphone a vari dispositivi per trasferire immagini, file, testi e molto altro senza alcun tipo di sforzo. Quando connesso ad un computer con Windows 10, ad esempio, la tecnologia TCL Multi-Screen Collaboration permetterà di trasferire file con un semplice drag & drop, idem per quanto riguarda i contenuti salvati nella clipboard. La collaborazione tra i vari dispositivi TCL e i computer Windows permetterà anche di condividere pagine web, modificare documenti, gestire le notifiche dal PC e utilizzare la tastiera del computer per scrivere sul proprio smartphone TCL.

La tecnologia TCL Multi-Screen Collaboration sarà disponibile su tutti gli smartphone, tablet e TV TCL nei prossimi mesi. La feature sbarcherà inizialmente sullo smartphone TCL 20 Pro 5G con l’arrivo dell’aggiornamento OTA TCL UI 3.0.3, e solo successivamente arriverà anche sul tablet TCL 10 Tab Max e sui TV TCL C825 e R646.

Se volete scoprire qualcosa di più sulla nuova feature presentata da TCL, vi rimandiamo al video di presentazione di TCL Multi-Screen Collaboration e al post sul sito ufficiale.