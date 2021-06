Se siete soliti utilizzare YouTube per guardare i video dei vostri artisti preferiti o semplicemente per scoprire le ultime recensioni di TuttoAndroid, avrete sicuramente notato che tutti i video mostrati all’interno della home page vengono riprodotti senza audio, senza sottotitoli e fondamentalmente sono una piccola anteprima di ciò che in realtà rappresenta il video nella sua interezza.

Quante novità in arrivo per la home page

Ebbene tutto questo sta per cambiare in modo radicale e, grazie ad un video pubblicato su Twitter da un utente con Android 12 su Google Pixel 4a, abbiamo modo di vedere in anticipo come apparirà la nuova home page di YouTube nelle prossime settimane. Dal video sottostante possiamo individuare rapidamente tre grandi novità: il tasto per attivare/disattivare l’audio, il tasto per attivare/disattivare i sottotitoli e una barra di progressione.

Android 12, Pixel 4A. You can play entire YouTube video from home screen without actually clicking on it. YouTube has also added an option to toggle CC and scroll through progress player (can see image preview now) @MattNavarra @wongmjane @alex193a @liahaberman @digitaliworld pic.twitter.com/JY8ehkcSUp — Samarth 🍥 (@iamstake) June 22, 2021

Se i tasti per mutare l’audio o attivare i sottotitoli sono persistenti e sempre raggiungibili nella porzione superiore destra della UI, la barra di navigazione appare invece tappando sul display dando così modo di scorrere lungo il video che adesso viene mostrato nella sua interezza. Al momento è abbastanza scontato che le novità di YouTube siano in realtà indirizzate ad una piccolissima percentuale di utenti al fine di carpirne importante metriche per migliorarne l’implementazione, ma è chiaro che ben presto la home page di YouTube cambierà radicalmente.

Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.



Offerte per categoria