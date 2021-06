Le SIM PosteMobile attivate dal 24 giugno saranno direttamente su rete Vodafone

PosteMobile sta completando la procedura di migrazione alla rete Vodafone: nel giro di pochi giorni quest’ultima sarà perfettamente sfruttabile fino al 4G+ e, stando alle ultime informazioni emerse, a breve tutte le nuove SIM verranno attivate direttamente sulla rete dell’operatore rosso, senza necessità di passaggio alcuno.

SIM PosteMobile: dal 24 giugno direttamente su rete Vodafone

Se della migrazione dell’operatore virtuale (Full MVNO di PostePay) PosteMobile alla rete Vodafone vi abbiamo parlato più dettagliatamente nei giorni scorsi, oggi ci concentriamo sulle nuove attivazioni.

Mentre allo stato attuale tutte le SIM di PosteMobile vengono ancora attivate su rete WINDTRE (per essere poi migrate), per tutte le nuove attivazioni effettuate a partire dal 24 giugno 2021 verrà utilizzata direttamente la rete Vodafone. Quest’utima, secondo quanto appreso dalla fonte, sarà sfruttabile fino ad una velocità limitata di default a 300 Mbps.

Per quanto riguarda la migrazione delle SIM già attive, pare che fino al 23 giugno 2021 verrà migrato soltanto un campione di 120.000 clienti PosteMobile Full. Dal giorno successivo, poi, prenderanno il via non solo le nuove attivazioni dirette su rete Vodafone, ma anche la migrazione di massa delle utenze già attive (salvo ritardi o cambiamenti, si parla di conclusione entro settembre 2021).

A questo proposito è importante sottolineare che, essendo PosteMobile un operatore virtuale Full MVNO, la cambio di rete non renderà necessario alcun cambio di SIM. Nessun cambiamento neppure per i clienti PosteMobile ESP, i quali non hanno mai lasciato la rete Vodafone.

Nuova campagna “Voglio PosteMobile”

Domenica 20 giugno 2021 ha preso il via la campagna promozionale “Voglio PosteMobile”: ogni giorno l’operatore sta aggiornando la pagina dedicata con una caratteristica rappresentativa del proprio servizio di telefonia mobile. In particolare:

la prima dicitura inserita, “ voglio trasparenza ”, è stata accompagnata dalla seguente descrizione: “non hai sorprese o costi nascosti, perché servizi come ‘Richiama ora’, ‘Ti cerco’, avviso di chiamata, controllo del credito e la navigazione hotspot non prevedono costi aggiuntivi”;

”, è stata accompagnata dalla seguente descrizione: “non hai sorprese o costi nascosti, perché servizi come ‘Richiama ora’, ‘Ti cerco’, avviso di chiamata, controllo del credito e la navigazione hotspot non prevedono costi aggiuntivi”; poi è stato il turno di ““ voglio convenienza ”, accompagnata dalla seguente descrizione: “Siamo sicuri di poterti offrire la tariffa più adatta alle tue esigenze, senza vincoli, a un prezzo che racchiude tutto quello di cui hai bisogno e che non cambia nel tempo”;

”, accompagnata dalla seguente descrizione: “Siamo sicuri di poterti offrire la tariffa più adatta alle tue esigenze, senza vincoli, a un prezzo che racchiude tutto quello di cui hai bisogno e che non cambia nel tempo”; oggi, poi, PosteMobile ha inserito la voce “voglio semplicità”, giustificandola così: “C’è sempre qualcuno pronto ad aiutarti, sia di persona sia attraverso i nostri canali di assistenza telefonica e digitale”.

Dal momento che la composizione dell’immagine finora è la stessa di quella inserita nella pagina dedicata dell’annuncio del cambio di rete dei già clienti a partire dal 16 giugno 2021, domani sarà verosimilmente “voglio libertà” a completarla.

Per quanto riguarda le offerte, PosteMobile ha scelto la strategia della continuità, prorogando fino al 6 luglio 2021 le soluzioni online Creami WOW 10GB a 4,99 euro al mese, Creami Style a 5 euro al mese e Creami WeBack a 9,99 euro al mese.