Il team di sviluppatori di Samsung non lavora solo agli aggiornamenti del sistema operativo ma anche alle tante applicazioni che il colosso coreano mette a disposizione dei propri utenti e tra quelle che nelle scorse ore si sono aggiornate vi è pure Samsung Gallery, che ha ricevuto l’update alla versione 12.1.07.5.

Le novità della versione 12.1.07.5 di Samsung Gallery

La nuova versione di Samsung Gallery introduce delle modifiche sia per chi usa tale app su uno smartphone che per gli utenti tablet e probabilmente sono proprio questi ultimi a notare i cambiamenti più significativi.

Chi utilizza un tablet Samsung Galaxy recente, infatti, dopo l’update vedrà una nuova interfaccia chiamata Drawer UI, la quale nasconde tutte le opzioni aggiuntive nella Galleria (come Suggerimenti, Posizioni e Cestino) a lato in pieno stile Android, permettendo così di accedere ad esse toccando il pulsante del menu o scorrendo dal bordo sinistro dello schermo. Questa nuova interfaccia funziona sia in modalità standard che in quella DeX (per i tablet che supportano tale ultima feature).

Una seconda novità introdotta con la versione 12.1.07.5 di Samsung Gallery riguarda soltanto gli smartphone ed è la feature full screen scrolling: una volta abilitata (ciò può essere fatto attraverso il menu delle impostazioni dell’applicazione), nasconde la barra di stato e i pulsanti di navigazione quando si scorrono le foto e i video.

Infine, con questo aggiornamento viene aggiunta anche una scheda di suggerimenti per guidare gli utenti durante il download di contenuti da Samsung Cloud.

Come scaricare la nuova versione dell’app

La versione 12.1.07.5 di Samsung Gallery può essere scaricata da APK Mirror (qui trovate la pagina ad essa dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

