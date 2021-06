Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e tra le novità che di tanto in tanto introduce vi sono anche dei pacchetti di adesivi, appositamente studiati per consentire agli utenti di personalizzare le proprie conversazioni.

Arrivano due nuovi pacchetti di adesivi per gli utenti WhatsApp

Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di due nuovi pacchetti di adesivi, il primo dei quali è chiamato Love & Pride (“Celebrare l’amore è una questione di gioia e orgoglio”), è dedicato alla comunità LGBTQ+ e ha un “peso” di 6,2 MB.

Questo pacchetto di adesivi è stato rilasciato per tutte le versioni di WhatsApp per Android e iOS ma potrebbe volerci del tempo prima che sia effettivamente disponibile per tutti gli account. I più impazienti possono sfruttare questo link diretto.

Il secondo pacchetto di adesivi rilasciato da WhatsApp si chiama Papa mere Papa, è dedicato al non sempre semplice rapporto tra padre e figli e ha un “peso” di 8,3 MB.

Anche questo pacchetto di adesivi è disponibile a livello globale sia su Android che su iOS e i più impazienti di provarlo possono sfruttare questo link diretto.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità in arrivo con le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Le ultime versioni dell’applicazione, sia quelle stabili che quelle beta, possono anche essere provate installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).

Ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day smartphone, in modo da essere pronti il 21 e il 22 giugno.