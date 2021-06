Da qualche tempo a questa parte Tim Cook, e in generale Apple, si ritrova spesso a parlare della sicurezza e della privacy su iOS. Uno dei cavalli di battaglia di Apple, come ben sappiamo, è che iOS è molto più sicuro di Android in quanto quest’ultimo è vittima del side-load di applicazioni da fonti esterne al Play Store.

iOS è più sicuro di Android. Sicuro?

Chi è un minimo pratico di Android sa benissimo che non è proprio così semplice ma che, anzi, installare applicazioni da fonti sconosciute è possibile, certo, ma viene prontamente sconsigliato da Android quando si decide di attivare la funzione di installare app da fonti sconosciute. In una recente intervista al canale YouTube “Brut America”, il CEO di Apple ha dichiarato che il side-load “distruggerebbe la sicurezza degli iPhone e molte delle iniziative di sicurezza che abbiamo integrato nell’App Store. […] Queste cose non esisterebbero più se non nelle persone che sono rimaste bloccate nel nostro ecosistema, quindi mi preoccupo profondamente della privacy e della sicurezza.”

Il CEO ha inoltre fatto esplicito riferimento ad un vecchio rapporto in cui si indicava che Android aveva il 47% in più il numero di malware rispetto iOS, un numero che in realtà è stato ricalcolato al 26,6% in un rapporto più recente. È indiscusso che iOS abbia un numero inferiore di malware rispetto ad Android, ma questo è quello che accade anche il sistema operativo di Google è la piattaforma dominante sul mercato, non iOS, quindi più incline ad essere colpita da malware e virus; lo stesso motivo riguarda ad esempio la sproporzione del numero di virus su Windows rispetto a quelli espressamente indirizzati a macOS.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Tim Cook? Ritenete che sia ingiusto indicare che Android è meno sicuro di iOS per via del side-load di applicazioni da fonti sconosciute? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

