In occasione della Worldwide Developers Conference 2021, Apple ha implementato una serie di funzionalità per il suo servizio di streaming musicale e tra le novità disponibili anche per gli utenti Android vi sono le feature Lossless e Spatial Audio.

Le novità di Apple Music 3.6-beta per Android

Tali novità sono al momento disponibili soltanto sul canale beta (in particolare, sono state introdotte con la release 3.6-beta) ma presto saranno messe a disposizione di tutti gli utenti Android.

Una volta effettuato l’aggiornamento, gli utenti avranno accesso all’audio spaziale “sui dispositivi compatibili” e a dire del colosso di Cupertino ci sono “migliaia di tracce in Dolby Atmos disponibili al momento del lancio”.

Nel menu delle Impostazioni c’è una nuova voce “Qualità audio” per abilitare la feature “Lossless Audio”, con cui è possibile scegliere tra i diversi livelli e dove si devono applicare (cellulare, streaming Wi-Fi o download):

Alta efficienza: AAC con basso utilizzo dei dati [solo cellulare]

Alta qualità: AAC 256 kbps

Lossless: ALAC fino a 24 bit/48 kHz

High-Resolution Lossless: ALAC fino a 24 bit/192 kHz

Inoltre, Apple Music per Android ora offre la dissolvenza incrociata automatica (Automatic Crossfade) per completare l’opzione “Manuale” esistente e vari miglioramenti della libreria.

Come scaricare le nuove versioni beta dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di Apple Music Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile mobile di Google, avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le ultime versioni di questa applicazione può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale app seguendo questo link).

