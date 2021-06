Niantic, non ancora sazio dell’enorme successo planetario raggiunto con Pokémon Go, ha lanciato una nuova partnership niente di meno che con Hasbro per la realizzazione di un gioco sui Transformers. Chiamato Transformers: Heavy Metal, il gioco sui robottoni vede anche la collaborazione di TOMY e dell’azienda di videogiochi Very Very Spaceship.

Un gioco sui Transformers

Malgrado le poche informazioni in nostro possesso, sappiamo che i giocatori su mobile entreranno a far parte di quella che viene definita “Guardian Network” per unirsi agli Autobot in una guerra contro i Decepticon. Basato sulla piattaforma Lightship di Niantic, la stessa utilizzata per Pokémon Go e Hayy Potter Wizards Unite, le prime immagini circa gli elementi di gioco mostrano un level design e delle meccaniche sicuramente già note ai giocatori di Pokémon Go.

Al momento non è ancora noto quando il gioco sarà presentato, ma la compagnia ha fatto sapere che arriverà “presto” in alcuni mercati selezionati e poi entro quest’anno in tutto il mondo. Se siete fan dei Transformers e non volete perdervi le ultime notizie su Transformers: Heavy Metal, potete registrarvi al link sottostante:

Registrati per scoprire di più sul gioco

