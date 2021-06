Il rilascio di iOS 15 coinciderà con l’arrivo di alcune importanti novità per quanto riguarda l’applicazione Android “Passa a iOS“. Lanciata nel 2015, l’applicazione sviluppata da Apple non è stata interessata da importanti aggiornamenti per molto tempo, ma le cose dovrebbero cambiare con l’arrivo della prossima major release di iOS attesa per inizio autunno.

Cosa cambia con l’arrivo di iOS 15

Infatti, quando iOS 15 sarà finalmente disponibile in versione stabile su tutti gli smartphone supportati, il colosso di Cupertino procederà a rilasciare un aggiornamento per l’applicazione Passa a iOS in grado di consentire il trasferimento di molte più informazioni da un vecchio telefono Android verso un nuovo iPhone.

Se fino ad oggi Passa a iOS permette di trasferire la lista dei contatti, la cronologia dei messaggi, foto, video, i preferiti Web, gli account email, wallpaper e molto altro, con l’arrivo di iOS 15 sarà possibile spostare gli album fotografici, file e cartelle, e anche alcune impostazioni di accessibilità.

Inoltre, al fine di rendere il trasferimento il più semplice possibile, Passa a iOS mostrerà un codice QR che gli utenti Android potranno scansionare per essere indirizzati alla pagina di download sul Play Store.

Potrebbe interessarti anche: Apple annuncia iOS 15 al WWDC 2021: ecco tutte le novità

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartphone Android del mese.