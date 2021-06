Google Play Store è di gran lunga l’applicazione più importante per qualsiasi dispositivo Android, e un nuovo aggiornamento in fase di rilascio apporterà importanti cambiamenti alla sezione “Le mie app e i miei giochi“.

Google stravolge il Play Store

Com’è possibile osservare dalle immagini presenti nell’articolo, la sopracitata sezione verrà etichettata come “Manage apps & device“, al cui interno sarà possibile gestire le applicazioni e il proprio dispositivo Android. Il pannello sarà costituito da due tab principali, “Overview” e “Manage“. Nel primo verrà indicato lo status di Google Play Protect, l’eventuale disponibilità di aggiornamenti da scaricare con tanto di contatore ad indicarne il numero, lo spazio libero a disposizione, il tasto per condividere le applicazioni installate e il pannello per gestire i feedback rilasciati su Google Play Store.

Passando a Manage, invece, da qui sarà possibile filtrare le applicazioni mostrate a schermo per nome, le più utilizzate, le meno utilizzate, gli aggiornati recenti oppure per dimensione. Incredibilmente si perde di vista l’accesso al pannello per gestire le applicazioni beta, evidentemente rilegato ad un’altra sezione del nuovo pannello di cui non è ancora chiara la sua posizione.

Apportare un cambio di questo genere su un’applicazione così popolare comporta inevitabilmente di perderci un po’ di tempo per prendere mano con il nuovo posizionamento di tasti e funzioni, ma siamo certi che dopo un paio di volte diventerà tutto naturale. Attualmente la versione 25.6.14-21 di Google Play Store non mostra a tutti il nuovo pannello, pertanto è probabile che la novità arriverà a scaglioni su tutti i dispositivi supportati.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartphone Android del mese.