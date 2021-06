Ben prima del Google I/O 2021 il team di Google Assistant stava spingendo sul pedale dell’acceleratore per lo sviluppo di alcune interessanti novità e, a seguito dell’evento annuale riservato agli sviluppatori (e non solo), abbiamo spesso parlato di alcune feature in arrivo per l’assistente digitale più apprezzato al mondo.

Frasi veloci in arrivo su Assistant

Lo scorso aprile vi avevamo parlato di Guacamole, una particolare feature di Google Assistant pensata per permettere agli utenti di interagire con l’assistente digitale senza dover iniziare ogni frase con la keyword “Ok Google“. L’APK teardown della versione 12.22.5 di App Google ha svelato alcune stringhe di codice contenenti informazioni su “quick phrases“, il nome ufficiale di Guacamole.

<string name=”assistant_android_settings_quick_phrases_summary”>Skip saying “Hey Google” for help with specific tasks</string>

<string name=”assistant_android_settings_quick_phrases_title”>Quick phrases</string>

<string name=”assistant_guacamole_pill_popup_description_alarm”>Skip “Hey Google” when using quick phrases like “%1$s” or “%2$s” for a ringing alarm.</string>

<string name=”assistant_guacamole_pill_popup_description_call”>Skip “Hey Google” when using quick phrases like “%1$s” or “%2$s” for incoming calls.</string>

<string name=”assistant_guacamole_pill_popup_description_timer”>Skip “Hey Google” when using quick phrases like “%1$s” for a firing timer.</string>

<string name=”assistant_guacamole_pill_popup_link_text”>You can update this choice in <u>Assistant Settings</u>.</string>

<string name=”assistant_guacamole_pill_prompt”>Say</string>

<string name=”assistant_guacamole_ui_prompt”>Try saying</string>

Il funzionamento completo della feature non è ancora noto in tutti i suoi dettagli, ma è altamente probabile che “quick phrases” ci permetterà di interagire con Google Assistant semplicemente parlando ad alta voce, magari per disattivare una sveglia, rispondere ad una chiamata e via discorrendo.

Qualche dettaglio in più sulle scorciatoie dinamiche

Le scorciatoie dinamiche di Google Assistant iniziano a prendere forma e, come vi avevamo già annunciato settimane fa, offriranno un modo per utilizzare alcune funzioni di Android imparando dai nostri pattern di utilizzo. L’APK teardown mostra alcune stringhe di codice in cui viene indicato a chiare lettere che le scorciatoie dinamiche sono “correlate a ciò che stai digitando e possono essere basate sulle interazioni con le app sul tuo dispositivo“.

<string name=”googleapp_assistant_dynamic_shortcut_long_press_message”>”This suggestion is related to what you’re typing and can be based on interactions with apps on your device. You can manage activity shared with Assistant, per app, within Assistant Settings.”</string>

<string name=”googleapp_assistant_light_suggestion_annotation_separator”>” · “</string>

<string name=”googleapp_assistant_non_dynamic_shortcut_long_press_message”>”This suggestion is related to what you’re typing.”</string>

