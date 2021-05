Durante il Google I/O 2021 di ieri abbiamo visto gli enormi passi in avanti fatti da Google sotto ogni punto di vista, a partire ovviamente dalle tante novità che troveremo all’interno di Android 12 e non solo. Google Assistant ha ricevuto importanti miglioramenti nel corso degli ultimi mesi e, come uno dei punti di forza dell’esperienza Android, si appresta ad abbracciare alcune feature che lo renderanno ancora più utile, personalizzabile ed in grado di assistere gli utenti in ogni aspetto della loro vita.

Widget, scorciatoie e tanto altro

Iniziamo col dire che l’assistente digitale di Android si appresta ad abbracciare i widget e le scorciatoie. Partendo da queste, scopriamo che esse saranno automaticamente aggiunte all’interno di un’apposita “Galleria” all’interno di Google Assistant in modo da essere più facili da utilizzare e da trovare. Tramite esse ogni utente potrà scoprire quali sono i comandi rapidi da utilizzare per ogni applicazione Android installata sul proprio smartphone, così da potere gestirle ancora più facilmente.

I widget, con Material You di Android 12, saranno completamente riprogettati e Google Assistant sfrutterà l’occasione per “ottenere risposte rapide, aggiornamenti rapidi e interazioni a più passi“. Con un design simile a quello dei widget presenti nella home screen dei dispositivi Android, anche i widget per Google Assistant appariranno come parte delle risposte alle domande poste dagli utenti, dando inoltre la possibilità di aggiungerli nella home screen tramite l’apposito tasto “Add this widget“.

“Ad esempio, con l’implementazione del widget di Dunkin, puoi dire ‘Ehi Google, riordina da Dunkin’ per selezionare dalle bevande precedenti ed effettuare l’ordine – spiega Google. Il widget di Strava aiuta un utente a tenere traccia di quante miglia hai corso in una settimana dicendo ‘Hey Google, controlla le mie miglia su Strava’ e verrà visualizzato direttamente nella schermata di blocco.”

In futuro, non si sa bene ancora quando, Google porterà questa nuova generazione di widget anche all’interno di Android Auto in modo da offrire un’esperienza di utilizzo ancora migliore mentre si è al volante, in tutta sicurezza.

