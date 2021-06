Blackview, azienda cinese che si è specializzata in rugged phone, ha lanciato un nuovo tablet, caratterizzato da un prezzo particolarmente accattivante ma con una serie di funzioni molto interessanti. Si chiama Blackview Tab 10 e rappresenta una valida, ed economica alternativa alle tante proposte di Samsung e Huawei.

Ecco Blackview Tab 10

A differenza di molti produttori asiatici, che non effettuano particolari ottimizzazioni sui propri tablet, Blackview ha creato un proprio sistema operativo basato su Android 11: Doke_P 1.0 OS. Si tratta di una soluzione pensata espressamente per i tablet, offrendo icone ridisegnare, un System Manager, una modalità scura, una modalità di gioco per non essere disturbati, e numerose altre funzionalità.

L’esperienza d’uso è stata messa al centro dello sviluppo, e si nota una grande fluidità nelle operazioni, tanto da far pensare a uno smartphone di fascia più alta. Ottima anche l; autonomia, grazie a una batteria da ben 7.480 mAh che garantisce quasi 6 ore di gioco continuo, o 30 ore di riproduzione musicale, con un tempo si stand-by che supera i 15 giorni. Ottimo dunque per lavorare, ma anche per guardare una serie TV o per scrivere testi.

Nonostante un prezzo aggressivo, che scopriremo tra poco, Blackview ha utilizzato materiali pregiati, come l’alluminio per il corpo del tablet, ottenendo uno spessore contenuto in appena 8,8 millimetri. Lo schermo da 10.1 pollici, come lascia intendere il nome, ha una risoluzione FullHD+ e offre un giusto equilibrio tra contrasti e colori, per cogliere anche i più piccoli dettagli delle immagini e dei video visualizzati.

Il processore è un MediaTek Helio P22T, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 128 GB. Non meno importante è la presenza di un doppio slot per SIM 4G LTE, così da essere sempre connessi anche in mobilità, senza la necessità di dover ricorrere a una rete WiFi.

E chi vuole un compagno di lavoro può acquistare una tastiera opzionale, che trasforma Blackview Tab 10 in un vero e proprio notebook, compatto ma sufficientemente potente per il classico lavoro da ufficio. Chiude la dotazione la fotocamera posteriore da 13 megapixel, per foto di qualità, mentre per i selfie e le videochiamate è presente una telecamera frontale da 8 megapixel.

Fino al prossimo 11 giugno potete acquistare Blackview Tab 10 a 139,99 dollari invece di 199,99 dollari, mentre dal 12 al 20 giugno il prezzo salirà a 149,99 dollari, prima di tornare al prezzo standard. Tre invece i colori tra cui scegliere: grigio, argento e oro. Potete trovare maggiori informazioni sul nuovo sito italiano, in fase di costruzione, mentre per l’acquisto potete fare riferimento al link sottostante.

Informazione Pubblicitaria