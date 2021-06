Dopo tante indiscrezioni è arrivato il momento del lancio ufficiale: Twitter Blue è il nome del nuovo servizio in abbonamento di questo popolare social network, grazie al quale gli utenti potranno usufruire di una serie di funzionalità aggiuntive.

Così come spiegato dal team di Twitter in un post sul blog ufficiale, questo nuovo servizio nasce dalla volontà di soddisfare le richieste dei tanti utenti di questo social network che desiderano avere qualcosa in più, mentre per tutti gli altri non cambia assolutamente nulla e potranno continuare a usare gratuitamente la piattaforma così come hanno fatto fino ad oggi.

Cosa offrirà Twitter Blue

L’avventura del nuovo servizio in abbonamento partirà in Canada e Australia, ove Twitter Blue ancora in fase iniziale verrà provato con l’intento di capire cosa gli utenti possano apprezzare maggiormente e su quali funzionalità aggiuntive soffermarsi di più.

Tra le feature pensate per i primi utenti che si iscriveranno a Twitter Blue troviamo:

le cartelle dei segnalibri, che consentono di organizzare i Tweet salvati e gestire i contenuti in modo tale da ritrovarli facilmente all’occorrenza

la possibilità di annullare l’invio di un tweet attraverso la visualizzazione di una comoda anteprima (è possibile impostare un timer personalizzabile fino a 30 secondi per annullare)

la modalità lettura, ossia una soluzione che elimina le distrazioni e rende più semplice leggere anche i tweet più lunghi

la possibilità di personalizzare le icone delle app nella schermata iniziale

temi colorati

un servizio di assistenza ai clienti

Gli utenti che vorranno accedere alle funzionalità aggiuntive di Twitter Blue dovranno pagare un canone mensile, il cui costo sarà in Australia di 4,49 dollari (pari, al cambio, a circa 2,80 euro) e in Canada di 3,49 dollari (pari, al cambio, a circa 2,40 euro).

Nelle prossime settimane ne sapremo di più sui piani di lancio di Twitter Blue a livello globale. Staremo a vedere.

