Il mondo dei social network è in continua evoluzione e, a causa anche della sua elevata competitività, non permette alla varie piattaforme di dormire sugli allori: anche il team di Twitter ne è consapevole e così, di tanto in tanto, lancia nuove funzionalità che possano consentire a questo social di stare al passo coi tempi.

Una delle novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori di Twitter ci è stata svelata nelle scorse ore da Jane Manchun Wong e si tratta di una soluzione di cui si discute già da un po’ di tempo.

Potrebbe essere in arrivo Twitter Blue

A dire della popolare leaker, infatti, il social network dell’uccellino ha in programma di lanciare una versione in abbonamento di questo social media che dovrebbe essere chiamata Twitter Blue.

Il costo di tale servizio in abbonamento dovrebbe essere di 2,99 dollari al mese e tra le feature che dovrebbe mettere a disposizione degli utenti vi sono la possibilità di annullare la pubblicazione di un tweet e le raccolte, ossia una soluzione studiata per consentire agli utenti di salvare e organizzare i propri tweet preferiti, così da poterli leggere (e ritrovare) in un secondo momento con calma (pare, inoltre, che tali raccolte potranno anche essere condivise).

Ecco una dimostrazione del tasto per annullare l’invio di un tweet:

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Probabilmente Twitter Blue offrirà agli utenti anche altre funzionalità aggiuntive, almeno ciò è quanto suggerisce il costo del suo abbonamento, che difficilmente potrebbe essere proposto soltanto in virtù delle raccolte e della possibilità di annullare la pubblicazione di un tweet per alcuni secondi.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Twitter per scoprire quando questo servizio in abbonamento potrebbe essere lanciato e se sarà limitato soltanto ad alcuni Paesi. Staremo a vedere.