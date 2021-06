Huawei ha appena annunciato la nuova versione del proprio sistema operativo, vale a dire Harmony OS 2.0, ma fino a questo momento il colosso cinese non aveva indicato gli smartphone a marchio HONOR che avrebbe ricevuto in Cina HarmonyOS. Ebbene, le notizie di oggi cambiano le carte in tavola, consentendoci di avere un quadro più preciso.

Ecco quali smartphone HONOR riceveranno Harmony OS 2.0 in Cina

HONOR ha svelato infatti i suoi programmi relativi al rilascio di Harmony OS 2.0 per gli smartphone degli utenti cinesi. Stando a quanto emerge dalla nuove informazioni diffuse in rete, saranno ben 35 i dispositivi a marchio HONOR che si aggiorneranno nei prossimi mesi in Cina con il nuovo OS di Huawei. Questa la roadmap per il rilascio di Harmony OS:

Ultimo quadrimestre del 2021 (Q4 2021)

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor-V30

Honor V30 Pro

Honor 30

Honor 30S

Honor V20

Honor V20 Special Edition

Honor Magic 2

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor-X10 Max

Honor X10

Honor Tab 6

Honor Tab X6

Honor Play4 Pro

Honor Play4

Honor 30 Youth Edition

Primo semestre del 2022 (H1 2022)

Honor V10

Honor 10

Honor Play

Honor 20S

Honor Play4T Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 8X

Honor 10 Youth Edition

Honor 20i

Honor 20 Youth Edition

Honor 9

Honor V9

Honor Play 3

Honor Tab 5 8″

Honor Note 10

Honor Tab 5 10.1″

Ricordiamo che HarmonyOS 2.0 è stato annunciato, all’inizio di questa settimana, insieme alla serie di prodotti wearable Huawei Watch 3 e ai nuovi tablet Huawei MatePad e, in futuro, arriverà su sempre più dispositivi, anche su smartphone. Siamo senz’altro curiosi di scoprire le potenzialità di HarmonyOS?