WhatsApp potrà essere utilizzato su più dispositivi allo stesso tempo: a confermarlo è nientepopodimeno che Mark Zuckerberg. Inoltre, dai piani alti di WhatsApp arrivano conferme sui miglioramenti alla funzione di autodistruzione.

Supporto multi-device e autodistruzione “rapida” in arrivo per foto e video

Zuckerberg ha confermato a WaBetaInfo che il supporto multi-device tanto atteso arriverà all’interno di WhatsApp “soon”, ossia presto. Il responsabile Will Cathcart ha inoltre dichiarato che gli utenti saranno in grado di connettere e sincronizzare fino a un massimo di quattro dispositivi con un solo account.

“Far sincronizzare tutti i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi anche quando la batteria del telefono è scarica è stata una grossa sfida“, ha dichiarato Zuckerberg, che ha aggiunto di non vedere l’ora di pubblicare questa novità. Cathcart ha confermato che il supporto multi-device arriverà nella versione di WhatsApp in beta pubblica nel giro di un paio di mesi.

Le novità non sono però finite qui, perché il responsabile ha anche parlato della funzione “View once“: dopo aver introdotto i messaggi effimeri, che permettono la cancellazione automatica dei messaggi in 7 giorni, WhatsApp punta a portare l’autodistruzione di foto e video dopo l’apertura. I media potranno essere visualizzati dal destinatario una sola volta, per poi essere cancellati automaticamente (eventuali screenshot a parte).

Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sull’arrivo di queste novità per WhatsApp.

