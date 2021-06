Google Assistant rappresenta il servizio che il colosso di Mountain View ha deciso di porre al centro del proprio ecosistema e, pertanto, è naturale che sia oggetto di un continuo lavoro di miglioramento da parte del team di sviluppatori dell’azienda statunitense.

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di 9to5Google analizzando il codice dell’ultima versione di App Google, gli sviluppatori del colosso di Mountain View sono al lavoro tra le altre cose su un nuovo design che sfrutta i menu a discesa per mostrare più informazioni e su nuovi suoni del microfono.

Ecco un paio di novità in arrivo per Google Assistant

Per quanto riguarda la modifica del design del menu a discesa, una volta che è stata attivata presenta una scheda che continua a non occupare l’intero schermo per aiutare a preservare il contesto di sfondo mentre l’avatar del profilo appare ancora nell’angolo in alto a destra ma di fronte c’è ora un pulsante a forma di pillola per l’immissione da tastiera, in quanto la parte inferiore dello schermo ospita solo il microfono a quattro colori con un effetto di trasparenza.

La grande modifica è rappresentata dal modo in cui Google vuole mostrare più informazioni sullo schermo: invece di “inondare” gli utenti con un feed di schede e risultati Web, Google Assistant fornirà agli utenti la possibilità di nascondere i risultati con dei menu a discesa (negli screenshot che seguono si vedono Consigliati e Sul mio schermo).

Il team di Google sta anche lavorando a dei nuovi suoni meno invasivi per l’attivazione e la chiusura del microfono di Google Assistant (“open_mic” e “close_mic”), che tuttavia non sono ancora disponibili con la versione 12.21 di App Google.

