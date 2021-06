Google Foto è un servizio progettato dal colosso di Mountain View per essere l’unico luogo in cui sono conservate tutte le proprie foto e il suo successo dipende in gran parte anche dai vari strumenti studiati dal suo team di sviluppatori per garantire agli utenti di trovare rapidamente le immagini che stanno cercando.

Tra tali strumenti vi è pure quello che consente di sfruttare la barra di ricerca per inserire una data specifica, in modo da visualizzare tutte le foto che sono state caricate sul servizio in quel giorno.

Come cercare immagini su Google Foto per giorno

Se desiderate sfruttare questa soluzione, non dovete fare altro che aprire l’applicazione Google Foto (o andare sul sito Web del servizio) e nella barra di ricerca inserire la data di cui cercate gli scatti (in Italia dovrebbe essere supportato il formato giorno – mese – anno, per esempio 15-12-2019, 15/12/2019 o 15 dicembre 2019).

Si tratta di un metodo molto efficace per trovare le foto di compleanni, vacanze, viaggi o qualsiasi evento speciale: in pratica, basta ricordare la data e il gioco è fatto.

Ma i filtri supportati dal motore di ricerca di Google Foto si spingono anche oltre, consentendo ad esempio la combinazione tra due di essi e degli esempi sono rappresentati da “cani 15/12/2019”, “cani 2015-2020”, “foto prima del 15/12/2019” o “foto dopo il 15/12/2019”. Gli utenti, in sostanza, possono sfruttare questi filtri per trovare con grande semplicità gli scatti di un ristretto intervallo di tempo.

Ricordiamo che oggi è il giorno in cui Google Foto rivoluziona il sistema di archiviazione degli scatti, che per la maggior parte degli utenti andranno ora a usare lo spazio offerto gratuitamente dal colosso statunitense per ciascun account.

