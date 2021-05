Il team di sviluppatori dell’app Fitbit hanno rilasciato un nuovo aggiornamento che ci fornisce qualche interessante anticipazione sulle novità che gli utenti possono attendersi nel prossimo futuro.

Le novità della versione 3.42 di Fitbit per Android

Analizzando il codice della nuova versione (la release 3.42), infatti, lo staff di 9to5Mac ha avuto modo di scoprire che il team di Fitbit si sta preparando a sfruttare i dispositivi di questo popolare brand per provare a determinare il motivo per cui gli utenti potrebbero non dormire bene o non sentirsi riposati al mattino.

In particolare, grazie a una nuova funzione per il rilevamento del rumore ambientale (incluso l’eventuale russare dell’utente), Fitbit attiverà il microfono del dispositivo indossabile per analizzare il livello di rumore (quanto è alto o basso) e stabilire quello di base, determinando allo stesso tempo se quello al di sopra di tale livello può essere prodotto da qualcuno che sta russando (ovviamente non potrà stabilire se è l’utente o, per esempio, chi gli dorme accanto).

L’app Fitbit mostrerà questi risultati in percentuale, indicando quanto tempo durante la notte è stato trascorso russando:

“Da niente a lieve” significa che qualcuno ha russato per meno del 10% del tempo totale del sonno

“Moderato” significa che qualcuno ha russato per il 10–40% del tempo totale del sonno

“Frequente” significa che qualcuno ha russato per più del 40% del tempo totale del sonno

Fitbit sarà anche in grado di dire quanto è forte il rumore ambientale nella camera da letto dell’utente:

“Molto basso” (30 dBA o inferiore)

“Silenzioso” (30-50 dBA)

“Moderato” (50-70 dBA)

“Alto” (70-90 dBA)

“Molto alto” (90 dBA o superiore)

Ovviamente tale monitoraggio continuo avrà un costo dal punto di vista della batteria e, pertanto, Fitbit consiglierà di caricare il dispositivo oltre il 40% prima di andare a dormire, mettendo in evidenza che questa funzione costringerà l’utente a ricaricare più spesso il proprio device.

Al momento tale feature ancora non è stata messa a disposizione di tutti gli utenti.

Il team di Fitbit sta anche lavorando ad un’altra feature relativa al sonno chiamata “Your sleep animal” e che dovrebbe fornire una descrizione del sonno dell’utente e un confronto con un animale.

La nuova versione di Fitbit per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: