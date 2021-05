Negli ultimi due anni OnePlus ha lanciato alcune smart TV in India basate su Android TV e dotate di pannelli di fascia alta e funzionalità interessanti, il tutto a prezzi piuttosto competitivi e pare che il team del produttore cinese per il futuro abbia progetti ancora più ambiziosi.

Stando a quanto riportato da Ishan Agarwal su Twitter, infatti, OnePlus si prepara a lanciare in India la nuova serie 4K LED U1S TV, che dovrebbe essere commercializzata in tre “taglie” (ossia da 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici).

Le feature della nuova serie OnePlus 4K LED U1S TV

Tra le novità introdotte nella serie di smart TV del produttore cinese vi dovrebbe essere una fotocamera esterna con risoluzione 1080p, appositamente pensata per sfruttare le potenzialità offerte da un servizio come Google Duo (in effetti, le videochiamate su un ampio schermo come quello di una TV dovrebbero offrire un’esperienza molto piacevole).

Tra le altre feature di OnePlus 4K LED U1S TV Series vi dovrebbero essere il supporto HDR10+, un pannello con refresh rate a 60 Hz, Android 10, il supporto ad un sistema di controlli vocali, altoparlanti da 30 W realizzati in collaborazione con Dynaudio, le connettività Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0, tre porte HDMI con supporto ARC, una porta Ethernet, un ingresso AV, porte USB 2.0 e USB 3.0.

Al momento non si hanno informazioni sulla data di lancio della nuova serie di smart TV del produttore cinese in India, ove il prezzo di partenza dovrebbe essere pari, al cambio, a circa 600 euro.

Sarà interessante scoprire se, prima o poi, queste TV arriveranno anche nei mercati europei e, soprattutto, a quale prezzo.

