Il netto cambiamento che interesserà Google Foto a partire dal 1 giugno sta spingendo tanti utenti a cercare la miglior soluzione alternativa e Amazon Photos è in cima alla lista, ancora di più con la nuova promozione che regala 8 euro a tutti i nuovi utenti.

Promozione Amazon Photos: come ottenere 8 euro in regalo

Lo slogan che Amazon ha scelto per pubblicizzare questa nuova promozione relativa al proprio servizio Amazon Photos è bello eloquente: “Archiviazione foto a piena risoluzione illimitata con Prime” e poi “Ottieni un credito promozionale Amazon di 8€ caricando le tue foto su Amazon Photos“.

Insomma, i clienti iscritti al programma Amazon Prime hanno parecchi motivi per effettuare immediatamente il passaggio a questo servizio: non solo lo spazio di archiviazione è illimitato per le foto (5GB per video e file), ma non comporta neppure alcuna perdita di qualità delle foto salvate e permette persino di ottenere del credito da sfruttare per i propri acquisti su Amazon.

La partecipazione alla promozione è semplicissima e si articola in tre soli passaggi:

Scaricare l’applicazione Amazon Photos (link diretto – link al Google Play Store – link all’App Store di Apple). Attivare il salvataggio automatico per eseguire il backup di foto e video, così da poter liberare la memoria dello smartphone. Godersi gli 8 euro di credito promozionale Amazon che verranno recapitati entro 7 giorni e segnalati mediante apposita e-mail di conferma.

Per quanto riguarda Termini e Condizioni della promozione, va detto innanzitutto che vi conviene affrettarvi: la scadenza è fissata per le 23.59 del 31 maggio 2021.

In secondo luogo, possono partecipare alla promozione soltanto i clienti Amazon Prime che non abbiano mai caricato in passato contenuti su Amazon Photos, dunque solo i nuovi clienti. Inoltre, i clienti Amazon Prime Business non sono idonei per l’offerta e neppure quelli che stiano usufruendo della prova gratuita di Prime.

Il credito promozionale di 8 euro erogato deve essere sfruttato entro il 15 giugno 2021 e su ordini di importo minimo pari a 25 euro, con tutte le solite limitazioni in termini di prodotti compatibili.

Per maggiori dettagli e per partecipare subito alla promozione, ecco il link da usare:

Ottieni 8 euro in regalo con Amazon Photos

A proposito di Amazon, non dimenticate che l’Amazon Prime Day 2021 si avvicina, vi conviene dunque salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata.

