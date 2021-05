Google Chrome 91 porta novità per Gruppi di schede, PWA, tablet Android e altro

È appena partita la distribuzione dell’aggiornamento di Google Chrome alla versione 91 nel canale stabile e la nuova release porta con sé un bel po’ di novità, che toccano i Gruppi di schede, le PWA, il funzionamento sui tablet Android e tanti altri aspetti.

Giusto questa mattina vi avevamo parlato della possibilità di avere un piccolo assaggio del Material You di Android 12 su Chrome e adesso torniamo a parlare del browser di Google per via di questo importante aggiornamento.

Google Chrome 91: le novità dell’aggiornamento

La distribuzione di Google Chrome 91 per dispositivi Android e per i sistemi desktop Windows, macOS e Linux – le versioni per iOS e per Chrome OS mancano ancora all’appello – è partita a circa sei settimane dal rilascio della versione 90 e a debita distanza dall’approdo nel canale Beta.

Al suo interno trovano posto numerose novità importanti, alcune di diretto impatto sull’utente finale, altre di natura principalmente tecnica.

Innanzitutto, per quanto riguarda i Gruppi di schede, Google Chrome 91 porta la funzione freeze per quando sono minimizzate, in modo tale da liberare preziose risorse di sistema. Sono comunque previste numerose eccezioni per evitare che la feature si riveli un’arma a doppio taglio: non vengono “congelate” le schede in cui ci sia dell’audio in riproduzione e un blocco web o IndexedDB, quelle in cui si stia catturando audio, video, finestra o l’intera schermata, quelle riferite a dispositivi collegati via USB o quelle di cui sia in corso il mirroring.

Passando alle PWA (Progressive Web App), la nuova versione di Chrome porta su desktop la funzione di avvio automatico quando l’utente accede al sistema operativo o al proprio account. Il comportamento delle singole PWA può essere comunque personalizzato accedendo alla pagina dedicata “chrome://apps“, facendo clic sul tasto destro in corrispondenza della PWA desiderata e attivando o disattivando la voce “Start App When You Sign In”. Qualora la relativa opzione non risulti ancora visibile, è sufficiente attivare il flag dedicato “chrome://flags/#enable-desktop-pwas-run-on-os-login“.

Per quanto concerne i tablet Android, Google Chrome 91 richiede per impostazione predefinita la versione desktop dei siti web visitati in luogo di quella mobile, a patto che la diagonale dello schermo sia sufficiente. Sui tablet di diagonale inferiore, invece, la versione mobile rimane di default (quella desktop può essere selezionata dall’utente come sempre). Anche in questo caso, ove la funzione non risulti ancora visibile per tutti, è possibile aggirare la mancanza attivando il flag apposito alla pagina “chrome://flags/#request-desktop-site-for-tablets“.

Google Chrome 91 per dispositivi Android accoglie finalmente dei cambiamenti introdotti su desktop già con la versione 83 del browser. In particolare, lo scorso anno Google aveva lavorato gomito a gomito con Microsoft – d’altronde alla base del nuovo Edge c’è Chromium – per modernizzare l’aspetto di slider, check box, campi di testo, tasti, menù selezionabili e altri controlli. Tutti questi piccoli cambiamenti dovrebbero avere un impatto positivo sull’utilizzo quotidiano dell’app. Potete vederli nella galleria seguente.

Al contempo, non va dimenticato che con la nuova versione di Google Chrome è stato aggiornato l’algoritmo di rendering delle tabelle sulle pagine web, colmando il divario con browser concorrenti e risolvendo problemi noti. Per maggiori dettagli di natura tecnica, fate riferimento a questo link.

Chrome 91 porta una grossa novità per la sicurezza su iOS: anche sul sistema operativo della mela adesso gli utenti vengono avvisati in caso di immissione di password salvate su siti riconosciuti come phishing.

In caso di attivazione di Navigazione sicura con Protezione avanzata, Chrome 91 invia automaticamente a Google i referrer di siti sospetti, offrendo all’utente l’opzione di inviare alla compagnia i file scaricati per eseguire controlli più approfonditi laddove i primi siano inconcludenti. I token dell’account Google sono aggiunti a vari algoritmi di rilevamento del phishing per una maggiore protezione e una riduzione dei falsi positivi.

In ragione di questo importante aggiornamento, gli utenti che visiteranno la pagina delle impostazioni Privacy Sandbox (chrome://settings/privacySandbox) potrebbero essere invitati a partecipare ad un sondaggio.

Il protocollo DoH (DNS over HTTPS), disponibile su Android dallo scorso anno, è ora disponibile anche su Linux. Inoltre, Chrome sarà in grado di inserire automaticamente password salvate in domini accociati/affiliati con e con supporto Digital Asset Links (DALs).

Per ridurre il tracciamento degli utenti online, parti di pagine web verranno suddivise in compartimenti a sé stanti. In relazione a determinati domini, Chrome comincerà a supportare CECPQ2.

Gli iframe con origine diversa da quella della pagina attuale non potranno creare dialog box: in questo modo, Chrome vuole impedire che gli utenti siano ingannati e indotti a credere che certi messaggi di avviso arrivino dal sito web o da Chrome.

La possibilità di incollare file di sola lettura nella clipboard di sistema, inizialmente prevista per Chrome 90, è stata finalmente introdotta con Google Chrome 91.

Con l’API File System Access si punta ad una semplificazione dell’interazione tra pagine web e download, coi siti che potranno suggerire anche nome o posizione del file scaricato. L’aggiornamento dell’API WebOTP, invece, semplifica il trasferimento delle One Time Password (OTP) dal messaggio SMS alla pagina web di provenienza, come richiesto (tra gli altri) da iCloud e Spotify.

Come aggiornare Google Chrome per Android

Dal momento che si tratta di un aggiornamento importante, vediamo subito come installarlo sui device Android. La via principale consiste ovviamente nello scaricare l’ultima versione di Google Chrome dal Play Store tramite il badge sottostante. In alternativa, potete scaricare l’APK da APKMirror.