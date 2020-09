Google svela alcune interessanti novità per quanto riguarda YouTube e Google Chrome, due fra le più importanti e popolari applicazioni su mobile.

Tasto “create” nella barra di YouTube

Come svelato dall’account Twitter di YouTube India, a partire da oggi gli utenti muniti di dispositivi Android noteranno una interessante novità nella barra inferiore dell’applicazione. Invece di trovare le classiche cinque icone, ben presto verrà introdotto un grande tasto “create“.

Starting today, you might notice a new create icon ‘+’ in the bottom navigation bar. The Subscriptions and Notifications icons have moved, but the functionality remains exactly the same. Rolling out this week on Android. iOS to follow → https://t.co/YeBkllfVOp pic.twitter.com/S7IEUKSy3D — YouTube India (@YouTubeIndia) September 2, 2020

L’icona delle notifiche verrà spostata in alto a destra, di fatto di fianco a quella del proprio profilo Google o del tasto per la ricerca, mentre l’icona delle iscrizioni verrà spostata ancora più a destra. La novità, come spiegato da Google, serve per “essere più semplice per te creare video su mobile” mentre il resto delle altre funzionalità restano invariate.

La novità è attualmente in fase di rollout in India con la versione 15.30 di YouTube e dovrebbe arrivare anche su dispositivi iOS e in altri paesi nel prossimo futuro.

Secure DNS su Google Chrome 85

Assieme alle tante novità integrate all’interno di Google Chrome 85, il team di sviluppo di Google svela l’arrivo della feature Secure DNS anche sui dispositivi Android. Si tratta di una funzione che Google aveva integrato per la prima volta sul client desktop su Google Chrome 83, e ruota attorno al protocollo DNS-over-HTTPS (DoH).

L’idea di base di questa feature è quella di garantire agli utenti sicurezza e privacy durante la navigazione sul web, di fatto proteggendo l’utente dall’occhio indiscreto di servizi di terze parti. Proprio come su desktop, anche la versione mobile prevede la connessione automatica su DoH in caso il proprio provider DNS lo supporti.

Nel caso in cui le impostazioni di default non dovessero soddisfare le necessità di alcuni utenti, Google Chrome permette di configurare manualmente la feature dando modo di scegliere il provider preferito da un menu a tendina, oppure di disattivare completamente la feature nel caso in cui non fosse gradita.