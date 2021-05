Google Play Store è senza ombra di dubbio l’applicazione più importante per ogni dispositivo Android ma, come spesso può capitare quando si parla di app e in generale di sistemi informatici, è possibile andare incontro ad alcuni problemi che non ci permettono di utilizzarla. In questo articolo andiamo a vedere quali sono le più probabili cause che impediscono all’applicazione di funzione in modo da fornirvi tutte le informazioni su come correggere i problemi di Google Play Store.

Piccolo disclaimer: vista la grande varietà di modelli e personalizzazioni Android, alcuni dei passaggi potrebbero leggermente variare da device a device. Nel caso in cui la voce di una impostazione non dovesse combaciare con quella del vostro dispositivo, vi consigliamo di utilizzare la funzione di ricerca integrata nelle impostazioni di tutti i dispositivi Android.

Come correggere i problemi di Google Play Store

Spazio di archiviazione

Oggigiorno la maggior parte degli smartphone Android presenti in circolazione, compresi gli smartphone Android economici, dispongono di almeno 128 GB di spazio di archiviazione. Alcune volte, però, in base al proprio utilizzo del dispositivo, potrebbe non disporre di abbastanza spazio libero per scaricare nuove applicazioni e/o aggiornare quelle già installate.

Per controllare quanto spazio avete a disposizione basta seguire il percorso:

Impostazioni > Archiviazione;

rimuovere qualche file di cui non avete più bisogno se lo spazio libero sul dispositivo è inferiore a 1 GB.

Connessione dati o Wi-Fi

Alcune volte per correggere i problemi di Google Play Store basta controllare la disponibilità di un segnale stabile. Per controllare la qualità della propria connessione Wi-Fi basta entrare all’interno del menu Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi e assicurarsi di essere connessi alla rete Wi-Fi.

Nel caso vogliate scaricare e/o aggiornare un’applicazione con il traffico dati, è necessario abilitare la funzione tramite le impostazioni del Play Store:

aprire il Play Store > tappare il proprio avatar in alto a destra;

scegliere la voce Impostazioni > Generali > Preferenza di download delle app e scegliere “Su qualsiasi rete”.

Vi ricordiamo che scaricare applicazioni tramite la connessione dati riduce il bundle di GB a vostra disposizione.

Svuotare la cache e i dati del Play Store

Una ulteriore prova da fare per correggere i problemi di Google Play Store potrebbe portarvi a svuotare la cache o eliminare i dati del Play Store.

Impostazioni > Applicazioni > cercare Google Play Store;

selezionare la voce Memoria archiviazione e scegliere “Svuota cache” oppure “Cancella Dati” in basso alla UI.

Disinstallare e reinstallare gli aggiornamenti del Play Store e dei Play Services

Uno dei metodi forse più aggressivi per cercare di correggere eventuali problemi con il Play Store passa attraverso la disinstallazione e la reinstallazione gli aggiornamenti del Play Store e dei Play Services.

Impostazioni > Applicazioni > cercare Google Play Store;

tappare i tre pallini in alto a destra e selezionare la voce “Disinstalla aggiornamenti”;

effettuare la stessa cosa per Google Play Services.

A questo punto potrebbe essere una buona idea riavviare il proprio dispositivo Android e installare gli aggiornamenti relativi alle due applicazioni.

Controllare gli aggiornamenti di sistema

Installare gli aggiornamenti di sistema non solo permette di scoprire le ultime feature sviluppate dall’azienda che ha realizzato il vostro dispositivo Android, ma permette anche di installare eventuali correzioni e bug fix che potrebbero interessare anche Google Play Store.

Per controllare la presenza di eventuali aggiornamenti di installare basta entrare nelle Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Rimuovere e aggiungere da capo il proprio account Google

Un altro metodo per risolvere eventuali bug che impediscono al Play Store di funzionare correttamente prevede la rimozione del proprio account Google. Prima di farlo, però, vi consigliamo fortemente di effettuare un backup del proprio account per assicurarvi che tutte le informazioni siano salvate sul cloud.

Per rimuovere un account:

Impostazioni > Account e backup > Account > Rimuovi account;

inserire la password o il PIN del proprio dispositivo.

Per aggiungere un account:

Impostazioni > Account e backup > Account > Aggiungi account;

seguire le istruzioni mostrate a schermo;

aprire il Play Store e selezionare il proprio account in alto a destra.

Riavviare il dispositivo

Se, infine, tutte i passi visti qui in alto non avessero sistemato i vostri problemi con il Play Store di Google, potete provare a riavviare il vostro dispositivo tenendo premuto sul tasto di accensione e scegliendo la voce “Riavvia”.