Nelle scorse ore il team di sviluppatori di WhatsApp ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta per Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della release 2.21.11.7.

Le novità della versione 2.21.11.7 di WhatsApp Beta per Android

Stando a quanto scoperto dallo staff di WABetaInfo, il team di WhatsApp è al lavoro su una nuova feature chiamata Flash Call, che ha come obiettivo quello di consentire agli utenti di verificare automaticamente il proprio numero di telefono nel momento in cui provano ad accedere al servizio di messaggistica.

Il suo funzionamento è molto semplice: l’applicazione chiederà agli utenti una nuova autorizzazione per accedere al registro delle chiamate del telefono e se la ottiene verificherà in modo automatico se hanno ricevuto la chiamata che darebbe accesso al proprio account.

Il nome Flash Call deriva dal fatto che WhatsApp effettua una chiamata che poi interrompe immediatamente e ciò in quanto serve soltanto ad essere visualizzata nel relativo registro.

L’app utilizzerà tale autorizzazione soltanto una volta (ossia per confermare che l’utente abbia ricevuto la chiamata) e non per altri scopi ma resta, comunque, una funzionalità opzionale.

Al momento è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

La versione 2.21.11.7 beta di WhatsApp per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google è già in fase di rilascio attraverso il Play Store per gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).